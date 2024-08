Noel Gallagher erstes Reunion-Interview: Das war der Grund für den Zoff mit Liam

Seit ihrer dramatisch vorbereiteten Ankündigung, wieder auf Tour gehen zu wollen, gibt es in der Musikwelt fast kein anderes Thema mehr als Oasis. Jetzt hat sich Noel Gallagher zum ersten Mal nach der Bekanntgabe wieder zu Wort gemeldet … allerdings in keinem offiziellen Gespräch mit den Medien. In einem privat aufgenommenen Video eines Fans unterhält sich der Leadgitarrist mit dessen Kindern und erklärt ihnen, warum er und sein Bruder Liam Gallagher all die Jahre verkracht waren. Spoiler: Es hat mit einem Kuscheltier zu tun.

Pikante Enthüllungen beim Shoppen

Für Steve Sheward ist es ein Glückstag. Wie oft trifft man schließlich beim alltäglichen Einkaufsbummel auf sein Jugendidol? Sofort ergreift der Twitter-User die Chance und beginnt, Noel Gallagher in einem Kleidungsgeschäft zu filmen. In dem kurzen Clip fragt eines von Shewards vier Sprösslingen neugierig: „Warum hast Du dich mit deinem Bruder zerstritten?“ Woraufhin Gallagher antwortet: „Weil er meinen Teddybär gestohlen hat.“ Er erntet Gelächter und fügt mit gespieltem Ernst hinzu: „Ich lüge nicht. Er hat ihn gestohlen. 1978.“

In einem weiteren elfsekündigen Video sieht man die Kinder und den Gitarristen die Straßen entlanglaufen. Natürlich darf auch das obligatorische Gruppenbild aller Beteiligten nicht fehlen.

Sheward kommentierte seinen Post mit folgenden Worten: „Bin gestern im Stone Island Shop in London mit Noel Gallagher zusammengestoßen. Mein Kindheitstraum war es, mit Noel und Liam auf ein Bier in einen Pub zu gehen, das habe ich nun mit meinen Kindern getoppt, ich hoffe nur, dass ich für nächstes Jahr Tickets kriegen kann.“

Das ist der Twitter-Post von Steve Sheward:

Oasis ist in aller Munde

Mit der Hoffnung, eine Karte für eines der 17 Konzerte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin im Sommer 2025 zu ergattern, steht Sheward sicher nicht alleine da. Am morgigen Samstag, dem 31. August 2024, beginnt der Ticket-Verkauf auf der offiziellen Band-Webseite. Diese dürften, wie schon beim Pre-Sale, nach wenigen Minuten restlos ausverkauft sein.

Neben zahlreichen Spekulationen, wer als Support-Act mitreisen wird, häufen sich zudem immer mehr Gerüchte darüber, wie das endgültige Line-up aussehen könnte. Mitbegründer Bonehead gilt möglicherweise als gesetzt, doch weitere Urgesteine werden höchstwahrscheinlich fehlen. Stattdessen sollen Mitglieder aus Noel Gallaghers Band High Flying Birds die leeren Plätze füllen.