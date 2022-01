Liam mag Noel Gallaghers neue Ballade nicht

Zum Jahreswechsel hat Noel Gallagher das Demo eines neuen Songs veröffentlicht. Die knapp dreiminütige Aufnahme der luftig-melancholischen Akustikballade „Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1“ sendete er zuerst an alle Fans, die seinen Newsletter abonniert haben, später postete er den Song auch auf Twitter.

Im Newsletter und auf Twitter erklärte Noel Gallagher, dass er vor rund zehn Tagen damit fertig geworden sei, sein kommendes Album zu schreiben und Demos aufzunehmen. Mit seiner Band Noel Gallagher’s High Flying Birds hat das ehemalige Oasis-Mastermind bisher drei Alben veröffentlicht, das aktuelle WHO BUILT THE MOON? erschien 2017. 2021 brachte Gallagher zudem ein Best-Of-Album mit zwei neuen Songs heraus.

Keine Überraschung: Noel Bruder Liam hat weder für dessen neuen Song noch für seinen Urheber viel übrig. Als Reaktion auf Noel Gallaghers Tweet reagierte Liam Gallagher mit den Worten: „Miserable arse cheer up you billionaire“.

‘Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 (Demo)’

Zuletzt kündigte Noel Gallagher an, die Aufnahmen zu seinem neuen Album in den Abbey Road Studios von einem Filmteam begleiten lassen zu wollen.

+++ Diese News erschien zuerst auf musikexpress.de +++