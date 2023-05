So reagiert die Musikwelt auf den Tod von Tina Turner

Die Musikwelt reagiert mit Bestürzung auf den Tod von Tina Turner. In den Sozialen Netzwerken meldeten sich nach Bekanntwerden ihres Ablebens etliche prominente Musikerkollegen und Kolleginnen zu Wort.

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger trauert mit einem Twitter-Statement um Turner. „Ich bin so traurig über den Tod meiner wunderbaren Freundin Tina Turner. Sie war wirklich eine enorm begabte Künstlerin und Sängerin. Sie war inspirierend, warmherzig, lustig und großzügig. Sie hat mir so viel geholfen, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen“, schreibt Jagger.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Auch Jaggers Bandkollege Ronnie Wood meldete sich zu Wort. „Gott segne dich, Tina, die Königin des Rock und Soul und eine liebe Freundin unserer Familie. Liebe und Gebete für Tinas Familie, Freunde und Angehörige“, schrieb er zu einem Bild der beiden.

Sir Elton John schreibt: „Wir haben einen der aufregendsten und elektrischsten Künstler der Welt verloren. Eine absolute Legende auf Platte und auf der Bühne. Sie war unantastbar.“

Bryan Adams, der mit Turner mehrfach zusammengearbeitet hatte, veröffentlichte ein gemeinsames Foto der beiden und schrieb: „RIP Tina Turner. Ich werde dir für immer dankbar sein, dass du mich mit auf Tour genommen hast, dass wir zusammen im Studio waren und dass wir deine Freunde waren. Danke, dass du Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert hast, dass du deine Wahrheit gesagt und uns das Geschenk deiner Stimme gegeben hast. Mein Beileid an die Familie von Erwin und Tina. It’s Only Love… und das ist alles.“

Auch Diana Ross zeigt sch bestürzt. „Schockiert. Traurig. Unser Beileid an die Familie und die Angehörigen von Tina Turner“, schreibt die Soulsängerin in einem Statement.

Shocked. Saddened. Sending condolences to Tina Turner’s family and loved ones. pic.twitter.com/FGlQfjxaGh — Ms. Ross (@DianaRoss) May 24, 2023

„Unsere geliebte Tina Turner ist gestorben. Von Nutbush bis zur Spitze war sie eine absolut brillante Performerin und Inspiration für uns alle“, schreibt die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Bette Middler. „Mögen Engelsschwärme sie zur Ruhe singen, aber so wie ich Tina kenne, singt sie vorne. Bette Middler“

Our beloved #TinaTurner has died. From #Nutbush to the top, she was an absolutely brilliant performer and inspiration to us all. May flights of angels sing her to her rest, but if I know Tina, she is singing lead. — bettemidler (@BetteMidler) May 24, 2023

Monty-Python-Legende John Cleese veröffentlicht ein Video, das die beiden gemeinsam zeigt, und schrieb: „Ich bin sehr traurig über den Tod von Tina Turner. Ihr Talent war unermesslich.“

Very sad to hear about the passing of Tina Turner. Her talent was beyond measure. pic.twitter.com/suRy2ytY9M — John Cleese (@JohnCleese) May 24, 2023

Tina Turner (1939-2023)

Tina Turner ist tot. Die legendäre Musikerin starb am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Schweiz. Turners offizielle Todesursache ist indes bislang nicht bekannt. Die Musikerin hatte jedoch immer wieder mit gesundheitlichen Hiobsbotschaften Schlagzeilen gemacht. 2013 erlitt die Musikerin einen Schlaganfall. 2016 wurde bekannt, dass bei ihr Darmkrebs diagnostiziert wurde. Im Jahr darauf unterzog sich Turner einer Nierentransplantation — ihr Mann Erwin Bach spendete ihr eine Niere. Damals hieß es, sie konnte den Krebs besiegen. Turner sprach damals offen über ihre Erkrankungen, unter anderem in ihrem Buch „Tina Turner — My Love Story“. Vor einigen Jahren wurde über eine erneute Krebserkrankung spekuliert, die jedoch nicht bestätigt wurde.