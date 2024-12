Die besten Songwriter aller Zeiten (6): Mick Jagger und Keith Richards

Die Songs von Mick Jagger und Keith Richards sollten die Bauanleitung für eine ganze Generation von Rock’n’Rollern werden. Da war das unvergessliche Riff, der donnernde Refrain, die aufgestaute Wut, der bissige Humor und die patzige Devise, keinem Tabu aus dem Weg zu gehen.

Sie traten manchmal auch nur rüde die Tür ein, um den ganzen Laden in Schutt und Asche zu legen

Sie schrieben persönliche Songs im politischen Kontext („Satisfaction“ oder „Get Off Of My Cloud“). Reflektierten die Studentenunruhen in den Spätsechzigern („Gimme Shelter“ und „Jumpin‘ Jack Flash“). Thematisierten gesellschaftliche Agonie und die Auswirkungen auf das Individuum („Brown Sugar“ und „Sympathy For The Devil“). Und traten manchmal auch nur rüde die Tür ein, um den ganzen Laden in Schutt und Asche zu legen („Start Me Up“ und „Rip This Joint“).

The Rolling Stones: „Start Me Up“

Eine der vielen Kontroversen, die Jagger und Richards im Laufe der Jahre kultivierten, war die Frage, wer oder was ihre songschreibende Partnerschaft überhaupt ins Leben gerufen hatte. Keith behauptete steif und fest, dass sie Andrew Loog Oldham, ihr damaliger Manager, in der Küche so lange eingesperrt habe, bis sie „As Tears Go By“ zu Papier gebracht hätten.

„Die Leute lieben diese Art von Drama, weil sie sich immer mit einem der beiden Partner identifizieren können – und das gibt ihrer Neugier stets neue Nahrung“

Jagger hingegen will wissen, dass Oldham allenfalls verbal Druck ausgeübt habe. „Er schloss uns vielleicht symbolisch in einem Raum ein, doch real ist das nie passiert.“ Wie Lennon & McCartney schrieben auch Jagger & Richards nicht alle Songs gemeinsam. „Happy“ etwa stammte komplett von Keith, „Brown Sugar“ von Mick. Aber beide waren an Bord, als die größten Stones-Hits entstanden.

„Ich denke, dass diese Partnerschaft ein Konstrukt ist, das einen grundlegenden Vorteil hat“, sagte Jagger einmal dem ROLLING STONE. „Die Leute lieben diese Art von Drama, weil sie sich immer mit einem der beiden Partner identifizieren können – und das gibt ihrer Neugier stets neue Nahrung.“