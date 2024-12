Hatten David Bowie und Mick Jagger Sex? Die Gerüchte und die Wahrheit

David Bowie und Mick Jagger – zwei der größten Persönlichkeiten der Rockgeschichte. Beide prägten die Musikwelt auf ihre ganz eigene Weise, mit Bowie als visionärem Künstler und Jagger als Sänger der Rolling Stones. Doch abseits ihrer musikalischen Erfolge gibt es seit Jahrzehnten ein Gerücht, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt: Hatten David Bowie und Mick Jagger eine sexuelle Beziehung?

Ursprung der Gerüchte: Freundschaft oder mehr?

Die Beziehung zwischen David Bowie und Mick Jagger war in den 1970er Jahren ein heißes Thema. Beide Künstler waren bekannt für ihren extravaganten Lebensstil, ihre Vorliebe für Exzesse und ihre Bereitschaft, gesellschaftliche Normen zu brechen. Bowie, der sich in den frühen 70er Jahren zu seiner Bisexualität bekannte, und Jagger, der für seine sexualisierte Bühnenpräsenz bekannt war, boten den perfekten Nährboden für Spekulationen.

Die Gerüchte wurden erstmals in den 1980er Jahren befeuert, als Angela Bowie, die damalige Ehefrau von David Bowie, in einem Interview andeutete, dass sie Mick Jagger und ihren Mann zusammen „im Bett“ erwischt habe. Angela behauptete, sie habe die beiden nackt in Bowies Schlafzimmer gefunden. Diese Aussage ging durch die Medien und sorgte für eine Flut von Spekulationen.

Wahrheit oder Übertreibung?

Während Angela Bowies Behauptungen für Aufsehen sorgten, gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass David Bowie und Mick Jagger tatsächlich eine intime Beziehung hatten. Bowie selbst war bekannt dafür, Mythen um seine eigene Person zu schüren und Ambiguität bewusst zu kultivieren. Seine Aussagen zu seiner Sexualität waren oft mehrdeutig, was es schwierig macht, klare Schlüsse zu ziehen.

Mick Jagger hingegen äußerte sich nie konkret zu den Gerüchten. Einige enge Freunde und Weggefährten der beiden Musiker haben die Spekulationen jedoch als übertrieben bezeichnet. Tony Visconti, Bowies langjähriger Produzent, wies die Behauptungen zurück und betonte, dass Bowie zwar experimentierfreudig war, aber viele Geschichten rund um ihn schlichtweg Mythen seien.

Die Beziehung zwischen Bowie und Jagger

Unabhängig von den Gerüchten ist unbestritten, dass Bowie und Jagger eine enge Freundschaft pflegten. Sie arbeiteten sogar zusammen an der Single „Dancing in the Street“, deren dazugehöriges Musikvideo 1985 veröffentlicht wurde. Das Video wurde damals wegen der körperlichen Nähe und dem verspielten Verhalten der beiden Musiker ebenfalls als „verrucht“ wahrgenommen und sorgte für erneute Spekulationen.

Warum die Gerüchte nicht verstummen

Die anhaltende Faszination für die angebliche Beziehung zwischen Bowie und Jagger hat viel mit der Aura beider Künstler zu tun. Beide galten als Ikonen der sexuellen Revolution. Ihre Persönlichkeit und ihre Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, machen die Idee einer intimen Beziehung zwischen ihnen für viele Menschen glaubwürdig – selbst wenn es keine Beweise gibt.

Ein weiterer Grund, warum die Gerüchte nicht verstummen, ist die allgemeine Faszination der Öffentlichkeit mit den Privatleben von Prominenten. Geschichten über geheime Affären und unkonventionelle Beziehungen verkaufen sich gut, und in der Welt der Musik- und Popkultur sind Mythen oft genauso wichtig wie die Fakten.

Mythos oder Realität?

Ob David Bowie und Mick Jagger tatsächlich Sex hatten, bleibt bis heute ungeklärt. Die beiden Musiker haben nie öffentlich bestätigt, dass sie eine intime Beziehung hatten, und vieles deutet darauf hin, dass die Gerüchte eher auf Spekulationen und Übertreibungen beruhen. Gleichzeitig bleibt die Vorstellung faszinierend – sie spiegelt nicht nur die Grenzenlosigkeit und den Exzess der 1970er Jahre wider, sondern auch die mystische Aura, die beide Künstler bis heute umgibt.

Am Ende ist es vielleicht genau diese Ungewissheit, die den Mythos am Leben erhält. Bowie und Jagger waren Meister darin, Rätsel um ihre Person zu schaffen, und die Gerüchte über ihre angebliche Affäre sind Teil ihres Vermächtnisses. Ob Mythos oder Realität – die Geschichte bleibt ein spannendes Kapitel in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll.