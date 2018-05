Spoiler-Alarm.

Wer sich die Überraschung in „Solo: A Star Wars Story“ nicht verderben lassen will, der sollte nicht weiterlesen. Tschüssi!

War das wirklich Darth Maul, den es am Ende des „Krieg der Sterne“-Spin-Offs zu sehen gab? Der Bösewicht, mit dem Qi’ra (Emilia Clarke) sich unterhielt, sah ihm jedenfalls ziemlich ähnlich. Rote Birne mit schwarzen Streifen, die Hörner, die Lava-Augen – und das Gesicht von Ray Park, der den Bösewicht bereits in „Die Dunkle Bedrohung“ von 1999 verkörperte.

Weiterlesen Kritik: „Solo: A Star Wars Story“ – Das ist nicht unser Han Han im Glück? Wohl eher Hans im Glück. Der „Krieg der Sterne“-Schmuggler stolpert durch „Solo: A Star Wars Story“ – Donald Glover stiehlt ihm die Show.

Problem: Darth Maul starb in genau jenem „Star Wars“-Film. Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) zerteilte ihn mit seinem Lichtschwert in zwei Teile. Tot. Das müsste den Sith zwar nicht davon abhalten, seinen Gefolgsleuten als Geist wieder zu erscheinen. Obi-Wan selbst, und Yoda auch, machten es in verschiedenen Filmen vor.

Allerdings beschränkten die Jedis sich da auf die Rollen von Ratgebern, weil sie eben nicht mehr wirklich mitmischen können.

Darth Maul in „Solo: A Star Wars Story“ – Was dagegen spricht

Dieser „Geist“ aber wirkt recht lebendig, er macht sogar Pläne für das Imperium. Das Hologramm zeigt einen Darth Maul, der einsatzbereit zu sein scheint. Das widerspräche den „Krieg der Sterne“-Gesetzen, zumindest, wie sie bisher auf der Leinwand gezeigt wurden.

Weiterlesen Gerücht: „Obi-Wan: A Star Wars Story“, Arbeitstitel „Joshua Tree“ Angeblich ist der nächste „Star Wars“-Spin-Off schon in Planung: Disney plane, die Geschichte des vereinsamten Jedi Obi-Wan zu erzählen

Ist es also vielleicht gar nicht Darth Maul? Der Schurke in „Solo: A Star Wars Story“ wirkt etwas fülliger, aber gut, Ray Park ist ja auch um 20 Jahre gealtert (wenn es denn Ray Park ist). Zwar war Darth Maul wesentlich unbeliebter als Darth Vader, aber im Gegensatz zum verhassten Jar-Jar-Binks war dies eine „Phantom Menace“-Figur, die die Fantasie mancher Fans anregte: Wo kam der Gehörnte her, wurde er so geboren?

10. „Angriff der Klon-Krieger“ (2002) Schon in der „Bedrohung“ war der Flirt zwischen dem Kind Anakin und Königin Padme unangenehm. Jetzt war er Teenager – und eine Liebesgeschichte bricht sich Bahn, in der die beiden über Wiesen tollen und sich in Wolkenkratzer-Apartments, so schrecklich wie Dubai-Architektur, anschmachten. Lucas’ Zeit schien abgelaufen. ★ ½ Foto: picture-alliance / dpa, picture-alliance / dpa. All rights reserved.  Fotostrecke: „Star Wars“: Alle Filme in der Kritik

In den sozialen Medien debattieren die Leute nun darüber, wen es da im neuen „Star Wars“-Film, der ab Donnerstag anläuft, zu sehen gibt.

Es könnte aber auch ein anderer Fall vorliegen: Der Kampfsport-Bösewicht ist gar nicht tot! Jedenfalls nicht zur Zeit von „Solo“. Was nur dann zuträfe, wenn die Ereignisse von „Solo“ weit vor der Lebensgeschichte von Anakin Skywalker, die in „Die dunkle Bedrohung“ beginnt, angesiedelt wären. Es wäre aber absurd vermitteln zu wollen, darauf wies auch ME.Movies hin, dass sowohl Han, als auch Chewie und Lando Jahrzehnte älter sind als Anakin/Darth Vader. Allein der Altersunterschied zwischen Han und Leia, der Mutter seines zukünftigen Sohnes Ben, wäre gigantisch.

Jedi-Fans wird sowieso etwas anderes an diesem Cameo freuen, Spin-Off-Fans vielleicht weniger: Die Han-Geschichte kommt nun doch nicht ohne Lichtschwert aus. „Darth Maul“ schaltet es ein – ein etwas abgewandeltes Modell der alten Zweiklingen-Waffe – um seine nächsten Aktionen anzukündigen.

Ob also wirklich Maul oder nicht Maul: Spätestens im nächsten „Solo“-Film dürfte es die Antwort geben.