10 Mal, als Bob Dylan an Orten auftauchte, an denen man ihn wirklich nicht erwartet hätte

Machine Gun Kelly erlebte im Februar die Überraschung seines Lebens, als Bob Dylan ein Archivvideo von ihm, wie er in einem Plattenladen freestylt, an seine 1,2 Millionen Follower auf Instagram postete. „Jemand sagt: ‘Bob Dylan hat gerade ein Video von dir gepostet’“, erzählte er am nächsten Tag seinen eigenen Instagram-Followern. „Und ich so: ‘Es muss einen anderen Bob Dylan geben. Egal.’ Wir gehen auf seinen Instagram-Account, und er hat das Video wirklich gepostet. Ich so: … Einfach der Erfinder davon, alles zu tun, was die Leute nicht von ihm wollen, postet zufällig ein Video von mir, wie ich vor Jahren in einem Plattenladen rappe. Ich denk mir nur: ‘Was zum Teufel?’“

Dylan trifft MGK und weitere Überraschungen

Es fühlte sich an wie ein einmaliges Crossover zwischen zwei völlig unterschiedlichen Künstlern. Doch drei Monate später hatte der Trailer zu MGKs neuem Album „Lost Americana“ einen Erzähler mit vertrautem Singsang. „’Lost Americana‘ ist eine persönliche Ausgrabung des amerikanischen Traums – eine Reise, um das Verlorene zu finden“, sagt Dylan. „[Es ist] ein Liebesbrief an diejenigen, die wiederentdecken wollen.“

Wie genau MGK Dylan dafür gewinnen konnte, wissen wir noch nicht. Aber er bestätigte im Mai praktisch, dass sie sich trafen, als die „Outlaw Tour“ nach Los Angeles kam. „Ich habe gestern Abend jemanden getroffen und mich mit ihm unterhalten, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich die Ehre hätte, ihn kennenzulernen – und das alles wegen eines Videos von mir, wie ich vor 10 Jahren in einem Musikladen rappe“, postete er am Tag nach der Show auf X. „Ich liebe Musik.“

Der „Lost Americana“-Trailer ist nur eines von vielen Beispielen, bei denen Bob Dylan im Laufe seiner langen Karriere an sehr überraschenden Orten in der Popkultur auftauchte. Hier sind 10 weitere. Darunter ein Unterwäsche-Werbespot, eine History-Channel-Show, eine Sitcom mit Jenna Elfman und ein sehr, sehr schlechter Dennis-Hopper-Film.

„Sun City“ (1985)

Nur wenige Monate nach „We Are the World“ versammelte Steve Van Zandt erneut eine große Schar berühmter Musiker für ein Lied. Diesmal ging es nicht darum, Geld zu sammeln, sondern Musiker davon zu überzeugen, keine Konzerte im südafrikanischen Ferienort Sun City zu geben. Das sollte angesichts der damaligen Hochphase der Apartheid eigentlich selbstverständlich sein, doch in den letzten Jahren hatten dort Größen wie Queen, Elton John, Rod Stewart, Linda Ronstadt und Cher gespielt.

Das Lied und das Video zeigen Auftritte von Lou Reed, Bono, Hall & Oates, Keith Richards, Ron Wood, Herbie Hancock, Pete Townshend, Clarence Clemons, Bob Dylan und vielen, vielen anderen. Dylans Auftritt kommt etwa zur Hälfte, als er mit Jackson Browne die Straße entlanggeht und mit ihm ein paar Zeilen singt. Schön wäre es gewesen, ihn mit den Fat Boys, Afrika Bambaataa und Kurtis Blow interagieren zu sehen – aber man nimmt, was man kriegen kann.

Kurtis Blows „Street Rock“ (1986)

Wenn man wollte, dass Bob Dylan etwas Seltsames und völlig Uncharakteristisches tut, war die Mitte der 1980er-Jahre die beste Zeit dafür. Aus irgendeinem Grund war er damals bereit, viele Interviews – auch im Fernsehen – zu geben, bei Charity-Singles mitzuwirken, in einem seiner Musikvideos einen choreografierten Tanzschritt zu machen oder in einem wirklich schlechten Rupert-Everett-Film mitzuspielen. Er nahm auch diesen schnellen Rap zu Beginn von Kurtis Blows 1987er-Single „Street Rock“ auf.

„Ich habe mich in höheres Wissen vertieft“, rappt er, „habe die Enzyklopädie durchforstet/Halte ständige Recherchen unserer Berichte in den Medien/Kinder verhungern in Äthiopien, und wir werden gieriger/Die Reichen werden reicher und die Bedürftigen bedürftiger.“ Er sagte zu, weil er sich für eine Aufnahme einige Backgroundsänger von Blow ausgeliehen hatte. Und in „Chronicles, Volume 1“ schrieb Dylan, Blow habe ihn zum Fan von N.W.A., Run DMC und Public Enemy gemacht. „Diese Jungs standen nicht einfach nur rum und laberten“, sagte Dylan. „Sie trommelten, rissen alles nieder, stürzten Pferde über Klippen. Sie waren alle Dichter und wussten, was los war.“

Chabad-Telethon (1989)

Laut der gängigen Erzählung wandte sich Bob Dylan Ende der 1970er-Jahre endgültig vom Judentum ab, als er Jesus Christus annahm und ein leidenschaftlicher wiedergeborener Christ wurde. Die Wahrheit ist jedoch deutlich komplizierter, und der genaue Zeitplan ist unklar. Sicher ist, dass er Anfang der 1980er-Jahre zu seinen jüdischen Wurzeln zurückkehrte.

Wer dafür einen visuellen Beweis braucht, sollte sich seine zahlreichen Auftritte bei Chabad-Telethons in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ansehen. Der von 1989 ist besonders denkwürdig, da er „Hava Nagila“ mit dem Schauspieler Harry Dean Stanton und dem Folksänger Peter Himmelman, seinem Schwiegersohn, singt. Es ist so skurril, dass es fast wie ein KI-generiertes Video wirkt – aber es ist echt. (Und wie Dylans religiöser Glaube heute aussieht? Niemand weiß es – vermutlich eine einzigartige Mischung aus Judentum und Christentum.)

Dennis Hoppers „Catchfire“ (1990)

Nach nahezu jedem Standard ist der 1990er-Film „Catchfire“ von Dennis Hopper mit Jodie Foster furchtbar. Die dünne Handlung dreht sich um eine bildende Künstlerin (Foster), die einen Mafia-Mord beobachtet und um ihr Leben fliehen muss. Das einzig halbwegs Bemerkenswerte daran – abgesehen davon, dass Fosters nächster Film „Das Schweigen der Lämmer“ war und Joe Pesci im selben Jahr eine kurze Szene drehte wie in „Goodfellas“ – ist, dass Hopper seinen langjährigen Freund Bob Dylan zu einem Cameo überredete.

In seiner kurzen Szene fertigt Dylan mit einer Kettensäge eine Skulptur an, und seine Stimme ist so genuschelt, dass er praktisch unverständlich ist. (Im Vergleich dazu wirken Aufführungen von „Desolation Row“ aus dem Jahr 2013 klar und deutlich.) Der ganze Film ist so miserabel, dass er Masked and Anonymous wie Casablanca erscheinen lässt.

Wyclef Jeans „Gone till November“-Video (1997)

Als Wyclef Jean 1997 Cameos für das Video zu seinem Song „Gone till November“ plante, dachte er daran, Bob Dylan anzusprechen. „Niemand glaubte wirklich, dass er kommen würde“, sagte Jean 2018 der „Herald Tribune“. „Ich erinnere mich, dass Leute mich kritisierten: ‘Mann, der taucht nicht mal bei den Videos seines Sohnes auf, also kommt er garantiert nicht zu deinem.’“

Doch Dylan kam tatsächlich – für einen 15-Sekunden-Auftritt, bei dem er neben Jean am Flughafen sitzt, während dieser singt: „I’m knockin’ on heaven’s door like I’m Bob Dylan.“ „Die einzige Person, mit der er am Set sprach, war ich“, sagte Wyclef, „und er meinte: ‘Mann, du bist so ein cooler Typ, du erinnerst mich an meinen Bassisten, mit dem ich gespielt habe.’ Und das Lustige ist, dass mein erstes Instrument tatsächlich Bass war. Solche Dinge passieren einfach kosmisch.“

„Dharma & Greg“ (1999)

Unter den Sitcoms der Neunziger ist „Dharma & Greg“ so unscheinbar wie „Caroline in the City“, „Veronica’s Closet“ und „Wings“. Millionen schauten es damals, einfach weil nicht viel anderes lief, aber wohl nur wenige könnten heute noch den Inhalt beschreiben. (Es spielte Jenna Elfman und Thomas Gibson als zwei völlige Gegensätze, die sich beim ersten Date spontan heirateten.)

Es gab 119 Folgen in fünf Staffeln. Der größte Ruhm der Serie heute ist die Episode „Play Lady Play“ vom 12. Oktober 1999, in der Dharma Schlagzeug in einer Teenager-Garagenband spielt. Am Ende taucht Bob Dylan völlig unerwartet auf, um mit ihr zusammen mit T-Bone Burnett und anderen Veteranen zu jammen. Es ist fantastisch surreal – und wahrscheinlich nur passiert, weil Dylans langjähriger Freund Eddie Gorodetsky einer der Autoren war. „Friends“ und „Seinfeld“ werden heute etwa zehn Milliarden Mal öfter gesehen und zitiert als „Dharma & Greg“. Aber keines dieser beiden hat einen Bob-Dylan-Cameo.

Ein Victoria’s-Secret-Werbespot (2004)

Es ist nicht leicht, Bob Dylan zu sein. Manchmal muss man nach Venedig fliegen, mit dem Victoria’s-Secret-Model Adriana Lima abhängen, während sie die neueste Unterwäschekollektion präsentiert, und dann Millionen Dollar für die Mühe kassieren. Einige Fans waren schockiert, Dylan in dieser Werbung zu sehen, obwohl er bereits 1996 einer kanadischen Bank erlaubte, „The Times They Are a-Changin’“ in einem Werbespot zu verwenden.

Doch er hatte den Schritt schon 1965 angedeutet, als er einem Reporter scherzhaft sagte, er würde seine Musik für einen „Damenbekleidungs“-Werbespot hergeben. Es dauerte 39 Jahre, bis die Prophezeiung wahr wurde. Als ROLLING STONE Dylan im Dezember 2004 danach fragte, reagierte er wie gewohnt schlagfertig: „Hätte ich das nicht machen sollen? Ich wünschte, ich hätte es gesehen. Vielleicht hätte ich dann etwas dazu zu sagen. Ich sehe solche Sachen nicht. Das ist alles für andere Leute, die sich daraus machen, was sie wollen.“

Gene Simmons’ ‘„Waiting for the Morning Light“ (2004)

In fast jedem Interview mit Gene Simmons erwähnt er, dass er einen Song mit Bob Dylan geschrieben hat. Es klingt wie eine prahlerische Fantasie, aber es ist tatsächlich passiert – 1991. Es begann damit, dass der KISS-Frontmann einfach Dylans Manager anrief und fragte, ob es eine Chance auf eine Songwriting-Zusammenarbeit gebe. „Und plötzlich, innerhalb von zwei Tagen, taucht ein unmarkierter Van vor meinem Haus auf“, erzählte Simmons, „und Bob steigt mit einer Akustikgitarre aus, sagt zu seinem Fahrer: ‘Wir sehen uns am Ende des Tages’, kommt rein, und wir fangen einfach an zu spielen. Genau so war das.“

In einem Interview mit „Billboard“ erklärte Simmons, wie sie zusammenarbeiteten: „Bob kam auf die meisten Akkorde, und dann habe ich den Text, die Melodie und den Rest geschrieben. Wir verstanden uns sofort. Er griff zur Gitarre, und wir warfen uns gegenseitig Ideen zu: ‘Wie wär’s damit? Wie wär’s damit?’“ Sie nannten den Song „Waiting for the Morning Light“, und er erschien schließlich 2004 auf Simmons’ Soloalbum „Asshole“.

„Pawn Stars“ (2010)

In der realen Welt ist es praktisch unmöglich, Bob Dylan auch nur in die Nähe zu kommen, wenn er in der Stadt ist. In der magischen Welt von „Pawn Stars“ reicht es, mit einer Vinyl-Ausgabe von „Self Portrait“ zu seinem Tourbus zu gehen und um ein Autogramm zu bitten. Unser Bullshit-Detektor schlug aus, als Chumlee dies in der History-Channel-Sendung schaffte. Als wir Chumlee in der Woche darauf anriefen, hielt er an der offiziellen Version fest: „Ich habe herausgefunden, dass er das nicht macht, also habe ich etwa vier Stunden das Gelände abgesucht“, sagte er.

„Er war überrascht, aber er hat die Platte für mich signiert. Wir haben kurz gesprochen, und ich habe ihm gesagt, dass ich ein großer Fan bin und dass mein Chef Rick sich riesig freuen würde, wenn ich sein Autogramm bekäme.“ Wahrscheinlich war das alles inszeniert, zumal Rick eine unsignierte „Self Portrait“ auf 50 Dollar schätzt, obwohl sie nur einen Bruchteil wert ist. Aber gestellt oder nicht – Dylan tauchte tatsächlich in einer „Pawn Stars“-Folge auf. (Wir warten noch auf den Tag, an dem Chumlee die wahre Geschichte erzählt.)

Werbespots für den Cadillac Escalade und Chrysler (2007, 2014)

Ein Unterwäsche-Werbespot mit Adriana Lima war das eine. Doch viele Dylan-Fans zuckten zusammen, als er 2007 in einem Werbespot für den Cadillac Escalade auftauchte – und noch einmal 2014, als er einen für Chrysler drehte. In beiden Spots sprach er den Off-Text („Man kann Originalität nicht importieren. Man kann echtes Coolsein nicht fälschen… Was ist das Leben ohne gelegentliche Umwege?“) und fuhr sogar das Auto.

Der Escalade-Spot war zugleich Werbung für Dylans „Theme Time Radio Hour“ auf XM, und der Chrysler-Spot betonte die Schaffung von Arbeitsplätzen in Amerika – aber gratis gemacht hat er es sicher nicht. Die Gage lag wohl bei mehreren Millionen Dollar. Früher war so etwas vielleicht anrüchig, heute ist es fast völlig akzeptiert.