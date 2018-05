Gerücht: „Obi-Wan: A Star Wars Story“, Arbeitstitel „Joshua Tree“

10. „Angriff der Klon-Krieger“ (2002) Schon in der „Bedrohung“ war der Flirt zwischen dem Kind Anakin und Königin Padme unangenehm. Jetzt war er Teenager – und eine Liebesgeschichte bricht sich Bahn, in der die beiden über Wiesen tollen und sich in Wolkenkratzer-Apartments, so schrecklich wie Dubai-Architektur, anschmachten. Lucas’ Zeit schien abgelaufen. ★ ½

