„Sommer vorm Balkon“: Schauspieler Andreas Schmidt ist tot

Der vor allem durch das KZ-Drama „Die Fälscher“ (2002 mit dem Auslands-Oscar ausgezeichnet) und „Sommer vorm Balkon“ bekannt gewordene Charakterdarsteller Andreas Schmidt ist tot. Das teilte seine Agentin am Freitag (29. September) mit. Schmidt starb nach langer Krankheit im Alter von 53 Jahren.

Mit seiner im deutschen Fernsehen und Kino nahezu einzigartigen Erscheinung und nicht selten deftigen Sprüchen spielte Schmidt, 1963 in Heggen im Sauerland geboren, in zahlreichen Filmen vor allem ausdrucksstarke Nebenrollen. Regisseur Eoin Moore profitierte von dem großen Talent des Schauspielers für kernige Typen, besetzte ihn für zahlreiche Filme, darunter „Plus-minus Null (1998)" und „Pigs Will Fly" (2002).

Preis für Rolle in „Fleisch ist mein Gemüse“

Aber auch in Komödien wie den Horst-Krause-Filmen (z.B. „Krauses Kur“) reüssierte er mit Witz und Verve. Im April 2009 erhielt Schmidt den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller für seine schauspielerische Leistung in „Fleisch ist mein Gemüse“.

Während der 53-Jährige in vielen „Tatort“ und „Polizeiruf 110“-Episoden in kleineren Rollen in Erscheinung trat, dürfte vor allem seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Andreas Dresen nachhaltig in Erinnerung bleiben.

In der Kinderbuchverfilmung „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ spielte er zuletzt neben Axel Prahl und Charly Hübner. Urkomisch, aber auch mit einem zarten Hang zur Melancholie mimte Schmidt in „Sommer vorm Balkon“ einen etwas anderen Frauenhelden.