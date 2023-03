Sonny Rollins bei Contemporary Records aufgenommene Alben erscheinen neu

Sonny Rollins bei einem Konzert in New Oreans, 1977.

Zwischen 1956 und 1959 spielte Sonny Rollings nicht weniger als 14 Alben ein – und zwei dieser Platten, die 1957 erschienene „Way Out West“ und „Sonny Rollins and the Contemporary Leaders“ von 1958 wurden nun neu gemastert, als Teil der von Craft Recordings vertriebenen „Contemporary Series“. Unter dieser sind bereits Platten von Ornette Coleman, Art Farmer und Shelly Manne erschienen. Die am 23. Juni physisch erscheinende Rollins-Sammlung trägt den Titel „Go West! The Contemporary Records Albums“. Sie enthält zusätzlich eine dritte Platte, auf der alternative Versionen vorhandener Tracks enthalten sind. Diese entstammen ursprünglich einer 1986 veröffentlichten Compilation mit dem Titel „Contemporary Alternate Takes“. Digital sind die Titel seit vergangenem Freitag (17. März) verfügbar.

Die „Contemporary Records“-Alben sind nach dem Label Lester Koenigs benannt, einem der bestimmenden Jazzlabel der US-amerikanischen Westküste in den 50er und 60er-Jahren.

Tracklist

LP 1: Way Out West

Side One

I’m An Old Cowhand Solitude Come, Gone

Side Two

Wagon Wheels There Is No Greater Love Way Out West

LP 2: Sonny Rollins and the Contemporary Leaders

Side One

I’ve Told Ev’ry Little Star Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody How High The Moon You

Side Two

I’ve Found A New Baby Alone Together In The Chapel In The Moonlight The Song Is You

LP3: Contemporary Alternate Takes

Side One

I’m An Old Cowhand (Alternate Take) Come, Gone (Alternate Take)

Side Two