Sonny Rollins‘ Notizbuch enthüllte seine inneren Dämonen: „In mir wirkt eine Kraft, die unermüdlich auf meine eigene Zerstörung hinarbeitet“

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Sonny Rollins galt als gefeierter Jazzmusiker – doch hinter den Kulissen blieb der Grammy-Gewinner und Träger der National Medal of Arts ein Rätsel.

In einer Sammlung persönlicher Texte, die 2024 als Buch erschien, offenbarte der Saxofonist und Komponist, der einmal „der einzige Jazz-Einsiedler“ genannt wurde, dass er den Jubel um seine Person oft in Frage stellte. „Ich sehe mich mit der erschreckenden und faszinierenden Wirklichkeit konfrontiert, dass in mir eine Kraft wirkt, die unermüdlich auf meine eigene Zerstörung hinarbeitet“, schrieb er, „selbst während ich versuche, mich zu verbessern.“

Diese intimen Reflexionen sind in „The Notebooks of Sonny Rollins“ festgehalten – einer Sammlung persönlicher Aufzeichnungen des Jazzlegenden aus den Jahren 1959 bis 2010.

Im April 2024 bei New York Review Books erschienen, wurde „Notebooks“ von dem Jazzkritiker und -forscher Sam V.H. Reese herausgegeben, der auch die Einleitung verfasst hat.

Rollins‘ Notizbücher der New York Public Library gespendet

„The Notebooks of Sonny Rollins“ erlebt nach Rollins‘ Tod am Wochenende einen Nachfrageschub. Obwohl er vor Publikum auf der ganzen Welt auftrat, war der Musiker auch dem einsamen Üben tief verbunden. Wie das Buch beschreibt, kam „ein Wendepunkt in seiner legendären Karriere 1959, als Rollins das Auftreten und Aufnehmen zurückstellte, um ein neues Regime musikalischer Erkundung zu beginnen – und stundenlang, manchmal die ganze Nacht hindurch, auf der Williamsburg Bridge übte.“

Dies war auch die Zeit, in der er begann, in den Notizbüchern zu schreiben, die ihm zu einem „vertrauten Begleiter in den kommenden Jahren“ werden sollten, wie Reese schreibt – „als Ort, an dem [Rollins] über Kunst und Leben und seine eigene Suche nach Sinn in Worten und Bildern nachsinnen konnte.“

Rollins‘ Notizbücher wurden schließlich der New York Public Library gespendet und sollen sechs Kartons gefüllt haben. Die Aufzeichnungen geben alles preis: To-do-Listen des Musikers, Probennotizen und Songwriting-Fragmente. Er grübelt über „Nachtklubkultur, Rassismus und die Rätsel des inneren Lebens“, wie es in der Buchbeschreibung heißt. Zudem hält Rollins seine „Motive und Ziele“ im Leben fest und schreibt, sein einziger Wunsch sei es, „Menschen zu erheben und zu inspirieren.“

Das Saxofon, so Rollins, ermögliche es den Menschen, eine „bessere und schönere Welt zu sehen. Wir sahen und sehen die Mittel zu einem besseren Menschen; zur Vollendung unserer selbst.“

Einen weiteren Einblick in Rollins‘ Leben bietet „Saxophone Colossus“, die erste vollständige Biografie des Jazzlegenden. Das 2022 erschienene Buch umfasst mehr als 200 Interviews mit Rollins selbst sowie mit Familienmitgliedern, engen Freunden und Weggefährten.

„Teils mündliche Jazzgeschichte in den eigenen Worten der Musiker, teils Chronik eines Mannes auf der Suche nach sozialer Gerechtigkeit und spiritueller Erleuchtung – das ist die definitive Biografie eines der beständigsten und einflussreichsten Künstler in der Geschichte des Jazz und Amerikas“, heißt es in der Verlagsankündigung.

Rollins starb am Montag in seinem Haus in Woodstock, New York. Er wurde 95 Jahre alt.