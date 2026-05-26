Sonny Rollins, größter Improvisator des Jazz, mit 95 gestorben

Sonny Rollins, die Jazz-Legende, die als Saxophone Colossus die Sprache des Jazz neu definierte, ist am Montag in seinem Haus in Woodstock, New York, gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.

Sein Tod wurde durch eine Erklärung seiner Pressesprecherin Terri Hinte bestätigt. Eine Todesursache war zunächst nicht bekannt. Die Mitteilung enthielt ein Zitat des Musikers aus dem Jahr 2009: „Ich glaube, wenn der kreative Mensch endet, setzt er sich in der nächsten Existenz fort. Ich bin jemand, der glaubt, dass dieses Leben nicht das Einzige und Alles ist. Ein spiritueller Mensch empfindet das nicht so.“

Der in Harlem aufgewachsene Rollins kam früh zur Musik – zunächst als Pianist, bevor er zum Saxofon wechselte. „Meine Mutter hat mir mein erstes Saxofon geschenkt, ein Altsaxofon, als ich sieben Jahre alt war. Ich nahm es und ging ins Schlafzimmer und fing an zu spielen – das war’s“, erzählte Rollins der Jazz Times. „Ich war im siebten Himmel. Meine Mutter musste mich rufen: ‚Es ist Zeit zum Abendessen, komm raus.‘ Ich hätte ewig dort bleiben können. Ich liebe es, allein zu spielen. Ich übe, aber ich kommuniziere auch mit meiner musikalischen Muse.“

Frühe Jahre in Harlem

Noch zu Schulzeiten verfeinerte Rollins sein Spiel auf dem Tenorsaxofon gemeinsam mit seinen Harlem-Mitschülern Jackie McLean und Art Taylor. Nach dem Abschluss schloss er sich sofort Bands etablierter Bebop-Größen an, darunter Trompeter Fats Navarro und Pianist Bud Powell. Einer seiner frühesten Auftritte auf Platte findet sich auf dem 1949er Album „The Amazing Bud Powell“, einem Meilenstein des Hard Bop – eines Genres, das Rollins bald mitprägen sollte.

Rollins‘ Aufstieg wurde kurzzeitig durch eine Gefängnisstrafe wegen bewaffneten Raubüberfalls und eine Heroinsucht unterbrochen, die er Mitte der Fünfzigerjahre überwand. Dennoch gelang es ihm, an der historischen Session von 1951 teilzunehmen, aus der Miles Davis‘ „Dig“ hervorging. Weitere gemeinsame Aufnahmen mit Davis mündeten in „Collectors‘ Items“ und „Bags‘ Groove“, wobei Letzteres das von Rollins komponierte „Oleo“ enthielt – ein Signature-Tune, der zum Jazzstandard wurde und von Davis, Coltrane, Eric Dolphy und unzähligen anderen gespielt wurde.

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In einer Karriere, die sich von den späten Vierzigerjahren bis zu seinem Rückzug 2014 erstreckte, waren die Fünfzigerjahre wohl Rollins‘ produktivste Phase: Als Sideman wirkte er auf Jazz-Klassikern von Thelonious Monk („Monk“, „Brilliant Corners“), Dizzy Gillespie, Max Roach und Davis mit – und schuf gleichzeitig seine bedeutendsten Alben als Bandleader.

Die Prestige-Jahre und „Saxophone Colossus“

In der Mitte des Jahrzehnts nahm er für Bob Weinstrocks Prestige Records auf und veröffentlichte „Sonny Rollins With the Modern Jazz Quartet“, „Moving Out“, „Work Time“, „Sonny Rollins Plus 4“ und „Tenor Madness“ – dessen Titeltrack Rollins gemeinsam mit dem aufstrebenden John Coltrane zeigt – bevor er sein als Meisterwerk geltendes Album als Bandleader einspielte: „Saxophone Colossus“ von 1957.

„Für den Saxofonisten Sonny Rollins unterschied sich die Aufnahme von ‚Saxophone Colossus‘ kaum von seinen früheren Alben. Für Jazzfans hingegen sollte es zu einem der prägenden Werke von Rollins‘ Karriere werden“, schrieb die Library of Congress 2017, als das Album in das National Recording Registry aufgenommen wurde. „Mit nur fünf Tracks und knapp 40 Minuten mag das Album bescheiden wirken, doch die Qualität der Musik hat ihm seit mehr als 60 Jahren einen Ehrenplatz unter Jazzfans gesichert. Fest verankert durch eine Rhythmusgruppe aus Schlagzeuger Max Roach, Bassist Doug Watkins und Pianist Tommy Flanagan, kann Rollins mit Kraft, Eleganz und Humor solieren.“

Noch Jahrzehnte später sagte Rollins über sein als größtes Werk geltendes Album: „Es war einfach eine weitere Aufnahmesession, wissen Sie? Es war nicht eine meiner ersten Sessions als Leader, also hatte es keine besondere Bedeutung. Natürlich hatte ich großartige Musiker dabei, und mit großartigen Musikern stand die Musik immer an erster Stelle – man wollte sie so hochwertig wie möglich machen. Aber darüber hinaus gab es damals keine Reflexion über dieses Album – und auch später nicht.“

„Way Out West“ und die Brücke

Weniger als ein Jahr nach der „Saxophone Colossus“-Session trafen sich Rollins und zwei Musiker, mit denen er zuvor nie gespielt hatte – Bassist Ray Brown und Schlagzeuger Shelly Manne – für eine nächtliche Session in einem Los-Angeles-Studio. Das Ergebnis war ein weiteres Jazzmeisterwerk: „Way Out West“. Die reduzierte Besetzung – das Lineup gehörte zu den ersten im Jazz ohne Pianisten – bildete das solide Fundament für Rollins‘ kraftvolle Erkundungen.

„Wenn ich die Wahl hätte, bevorzuge ich das Format Saxofon, Schlagzeug und Bass“, sagte Rollins der Jazz Times. „Ich denke, das gibt dem Künstler den größten Spielraum und die meiste Freiheit zum Gestalten.“ Ein Trio – mit Rollins, Schlagzeuger Max Roach und Bassist Oscar Pettiford – sollte auch auf dem herausragenden Album „Freedom Suite“ zu hören sein.

(Rollins behauptete später, Ornette Coleman habe ihn dazu inspiriert, ohne Klavier zu spielen – dabei war es tatsächlich Coleman, der von „Way Out West“ aus dem Jahr 1957 beeinflusst wurde. Der Free-Jazz-Pionier setzte eine ähnliche Besetzung auf seinem 1959er Klassiker „The Shape of Jazz to Come“ ein.)

Die Brücke und die Rückkehr

Nach seinem glühend heißen Lauf an der Spitze des Jazz legte Rollins von 1959 bis 1962 eine dreijährige Aufnahmepause ein – doch er arbeitete weiter an seinem Handwerk. Rollins zufolge verbrachte er den Großteil dieser Zeit damit, auf der Williamsburg Bridge Saxofon zu spielen. „Was mich dazu brachte, mich zurückzuziehen und auf die Brücke zu gehen, war das Gefühl gegenüber meinem eigenen Spiel“, sagte Rollins dem „Guardian“. „Ich wusste, dass ich unzufrieden war.“ Als er schließlich ins Studio zurückkehrte, trug sein erstes Album den passenden Titel „The Bridge“.

Im folgenden Jahrzehnt – als anerkannter bester Improvisator seines Genres auf dem Tenorsaxofon – spielte und nahm Rollins in atemberaubendem Tempo auf, musizierte mit Jazz-Legenden wie Don Cherry, Coleman Hawkins, Ron Carter, Herbie Hancock und Elvin Jones und komponierte die Musik zum erfolgreichen britischen Film „Alfie“ von 1966 sowie sein eigenes Free-Jazz-Ausflug „East Broadway Run Down“.

Nach einer weiteren langen Auszeit in den späten Sechzigerjahren, in der Rollins Meditation praktizierte, kehrte er 1972 mit „Next Album“ zurück – dem ersten einer Reihe von Alben für Orrin Keepnews‘ Milestone Records.

Die Rolling Stones und das 9/11-Konzert

1981 lieferte Rollins einen seiner unvergesslichsten Beiträge, als er das Saxofon-Solo auf dem Rolling-Stones-Hit „Waiting on a Friend“ vom Album „Tattoo You“ einspielte. Schlagzeuger Charlie Watts – seit Langem ein Bewunderer von Rollins – hatte ihn seinen Bandkollegen empfohlen, und Rollins‘ eigene Frau bestärkte ihn zur Teilnahme. „Es gibt Menschen, die hell leuchten und schnell verblassen, und es gibt jene, die hell leuchten und einfach weitermachen. Das muss man bewundern. Sonny hat noch nie eine schlechte Platte gemacht – niemals; manche sind schlicht großartiger als andere“, sagte Watts 2010 über Rollins.

„Wenn er dasteht und spielt, gibt es keinen Saxofonisten, der ihn nicht mit Ehrfurcht betrachtet. Er ist der Letzte, der noch steht, und er spielt heute noch genauso gut wie damals. Er ist immer noch auf dem Höhepunkt dessen, was er tut. Es ist eine großartige Inspiration, dass es keine wirkliche Zeitgrenze gibt – aber nur sehr wenige Menschen können es auf diesem Niveau.“

(Rollins – der auf drei Tracks von „Tattoo You“ zu hören ist – erzählte der „New York Times“ später über seine Mitwirkung an der Stones-Single: „Die Rolling Stones, mit denen konnte ich mich nicht identifizieren, weil ich dachte, sie seien nur eine Ableitung des schwarzen Blues. Ich erinnere mich, dass ich einmal im Supermarkt oben in Hudson, New York, war und sie Top-40-Songs spielten. Ich hörte diesen Song und dachte: ‚Wer ist das?‘ Sein Spiel traf mich. Dann sagte ich: ‚Moment mal, das bin ich!‘ Es war mein Spiel auf einer dieser Rolling-Stones-Platten.“)

Eine seiner bemerkenswertesten Veröffentlichungen dieses Jahrhunderts erschien nur wenige Tage nach dem 11. September 2001: Rollins lebte damals in unmittelbarer Nähe des World Trade Centers und musste seine Wohnung mit nichts als seinem Saxofon in der Hand verlassen. Nur wenige Tage später, am 15. September, gab er in Boston ein Konzert, das später als sein gefeiertes und kathartisches Album „Without a Song: The 9/11 Concert“ veröffentlicht wurde.

Ein Leben, das in den Knochen bleibt

Der verstorbene Jazz-Legende Wayne Shorter sagte einst: „Ich habe kein Lieblingsalbum von Sonny Rollins. Ich habe einfach die gesamte Summe von Sonny Rollins in meinen Poren, in meinem Körper, in meinem Wesen.“

Rollins erhielt 2004 den Grammy Lifetime Achievement Award, 2010 die National Medal of Arts und 2011 die Kennedy Center Honors. 2012 bestritt er sein letztes Konzert, und zwei Jahre später gab er seinen Rückzug aus der Musik bekannt – bedingt durch eine Lungenfibrose. „Mein Hauptproblem ist, dass ich mein Horn nicht mehr blasen kann. Ich überlebe, aber das Problem ist, dass ich mein Horn nicht blasen kann“, sagte Rollins dem „New Yorker“ während der Covid-19-Pandemie.

Trotz seines erzwungenen Rückzugs erklärte Rollins der Jazz Times 2020: „Ich habe immer noch die Hoffnung, mich zu verbessern, besser zu klingen und eine bessere Platte zu machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde es verschieben, in die Archive zu gehen und etwas zu suchen, das ich früher aufgenommen habe.“

Als Rollins auf die Neunzig zuging und sich in seinem Haus in Woodstock, New York, eingelebt hatte, sprach er über das unvermeidliche Ende seiner Karriere.

„Das Sterben, das ist lustig“, sagte Rollins, der an die Reinkarnation glaubte, der „New York Times“ im Jahr 2020. „Alle haben Angst zu sterben, weil es das Unbekannte ist. Aber meine Mutter ist gestorben. Mein Vater ist gestorben. Mein Bruder ist gestorben. Meine Schwester ist gestorben. Mein Onkel ist gestorben. Meine Großmutter ist gestorben. Sie alle waren großartige Menschen. Wenn sie sterben konnten, warum kann ich dann nicht sterben? Bin ich besser als sie? Es ist lächerlich zu denken: Oh Gott, ich sollte nicht sterben. Mein Körper wird zu Staub werden. Aber meine Seele wird ewig leben.“