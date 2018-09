„Sons of Anarchy“-Schauspieler Paul John Vasquez stirbt mit 48 Jahren

Paul John Vasquez ist tot. Der Schauspieler starb Montagnachts mit 48 Jahren im kalifornischen San Jose. Die Gründe für seinen von der Gemeinde als plötzlich bezeichneten Tod sind noch unklar.

Weiterlesen Alan O’Neill: „Sons Of Anarchy“-Star verstorben „Sons Of Anarchy“-Schauspieler Alan O'Neill ist tot. Die Todesursache ist noch unklar. Laut Medienberichten soll Vasquez‘ Vater ihn in seinem Haus leblos aufgefunden haben. Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen Notarzt zeigten keine Wirkung. Die genaue Todesursache wird bei einer Obduktion untersucht.

Der Schauspieler wirkte seit den 1980er Jahren in zahlreichen Serien mit, leistete unter anderem kleine Auftritte bei „Sons of Anarchy“, „How I Met Your Mother“ sowie „Emergency Room“. Später versuchte er sich auch als Drehbuchautor, Produzent und Regisseur. Der 48-Jährige sollte in naher Zukunft in dem Kurzfilm „Thug Alley“ sowie einem weiteren Filmprojekt größere Rollen übernehmen.