SOUND: Kelly Clarkson covert Lizzo

Wenn ihr heute nur ein Video sehen könntet, dann sollte es dieses sein: Jimmy Fallon und Ringo Starr singen gemeinsam Yellow Submarine – in einem U-Boot!

Er hat es schon wieder getan: Jimmy Fallon, Moderator der amerikanischen „The Tonight Show“, lädt regelmäßig musikalische Gäste dazu ein, sich mit ihm auf eine Reise in die Vergangenheit zu begeben. Und zwar auf eine ganz besondere Weise. Denn die KünstlerInnen, die gemeinsam mit Fallon ihre größten Hits spielen, tun das auf Kinderinstrumenten. Das sieht nicht nur witzig aus, das klingt auch ziemlich gut. So gut, dass Fallon die Rubrik „Classroom Instruments“ inzwischen seit sieben Jahren regelmäßig in seiner Show unterbringt. Ringo Starr und Jimmy Fallon live im Klassenzimmer Für den aktuellsten Teil der Video-Serie hat Fallon nun endlich auch Ringo…