In „South Park“ wurden bereits berühmte Persönlichkeiten wie Michael Jackson, Kanye West, Britney Spears und Taylor Swift auf die Schippe genommen. Am Freitag, den 24. Mai erhielt ein neuer Star eine Nennung. In der Episode „The End of Obesity“, also „Das Ende der Fettleibigkeit“, spielt Lizzo eine Rolle – wenn auch nicht direkt.

Die Sängerin kommt in der Folge zwar nicht als Zeichentrickfigur vor, jedoch wird sie als Befürworterin der Selbstliebe betitelt – und unterschwellig stellen die Macher sie als Befürworterin von Fettleibigkeit dar.

„Lizzo gibt dir ein gutes Gewissen über dein Gewicht“

In der Folge beschwert sich Cartman darüber, dass ihm kein Ozempic verschrieben wird. Dabei handelt es sich um ein teures Medikament gegen Diabetes, das derzeit von vielen Stars als Abnehmhilfe missbraucht wird. Stattdessen wird ihm geraten, Lizzo zu hören. Die Sängerin setzt sich stark für Akzeptanz und Selbstliebe ein. Die Botschaft ist klar: Cartman soll lernen, sich selbst so zu akzeptieren, wie er ist – auch wenn er übergewichtig ist –, und durch das Hören von Lizzos Musik. „Lizzo gibt dir ein gutes Gewissen über dein Gewicht“, heißt es in einem Werbevideo in der Folge. Den Nutzer:innen der Lizzo-Therapie scheint ihr Gewicht schlichtweg egal zu sein.

Lizzo reagiert mit Instagram-Video

Lizzo scheint die subtile Kritik an ihrer Einstellung nicht wahrgenommen zu haben. Auf Instagram sieht es so aus, als ob die Sängerin glaubt, die Produzenten hätten ihre Selbstakzeptanz gelobt, statt sie für die Förderung eines ungesunden Lebensstils zu tadeln. „Leute, meine schlimmste Befürchtung hat sich bewahrheitet. Ich wurde in einer South-Park-Folge erwähnt. Ich habe große Angst“, sagt die 36-Jährige noch zuvor auf Instagram.

Als sie zum ersten Mal den Abschnitt der neuen Folge sieht, zeigt sie ihre Reaktion darauf. Schockiert schlägt sie sich die Hand vor den Mund, als ihr Name auftaucht. Doch danach sagt sie stolz „Ich habe der Welt gezeigt wie man sich selbst liebt und die Meinungen anderer auszublenden.” Ihre Fans scheinen sich an der versteckten Kritik schon eher zu stören. So heißt es in den Kommentaren: „Ich mochte diese Episode überhaupt nicht, sie hat eine schlechte Energie.“ Eine andere Nutzerin schreibt: „Ich habe es wirklich satt, dass die Leute auf dieser Frau herumhacken.”