„South Park“ gibt Starttermin für Staffel 29 bekannt

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Nach einer überragenden 28. Staffel haben „South Park“-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone bekanntgegeben, dass die langlebige Animationsserie im September mit Staffel 29 zurückkommt.

Den Starttermin – den 16. September – verkündete das Duo bei einem Auftritt in der „Jimmy Kimmel Live!“-Show am Montag. Comedy Central bestätigte die Neuigkeit in einer Pressemitteilung und gab zudem bekannt, dass weitere Folgen am 30. September, 14. Oktober, 28. Oktober, 11. November und 25. November ausgestrahlt werden.

Ganz in „South Park“-Manier wurde die Ankündigung von einem zehn Sekunden langen Promo begleitet: Cartman sitzt auf der Toilette, kämpft mit sich, murmelt „Warte, warte kurz“ – bis das Datum dann endlich enthüllt wird.

Weniger Folgen, mehr Wirkung

Während frühere Staffeln von „South Park“ zwischen zehn und fünfzehn Folgen umfassten – manchmal sogar mehr –, haben Parker und Stone die Episodenzahl in den letzten Jahren auf etwa fünf oder sechs reduziert. Trotz dieses Rückgangs war die Show noch nie so populär und treffsicher: Der berühmt-berüchtigte Last-Minute-Produktionsrhythmus erlaubt es Parker und Stone, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren und sie nahezu in Echtzeit durch den Kakao zu ziehen.

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Staffel 28 von „South Park“, die letzten Herbst lief, griff regelmäßig auf das Tagesgeschehen zurück – von laufenden ICE-Razzien bis hin zu Kimmels kurzer Suspendierung durch ABC nach einem Witz über den mutmaßlichen Mörder von Charlie Kirk. Dazu gab es einen staffelübergreifenden Handlungsstrang, in dem Donald Trump eine dysfunktionale Beziehung mit Satan führt, während J.D. Vance als zweites Kommen von Tattoo aus „Fantasy Island“ inszeniert wurde.

Parker über 30 Jahre Leidenschaft

Bei „Kimmel“ sprach Parker am Montagabend über die Langlebigkeit der Show und wie viel Herzblut sie nach wie vor hineinstecken. „Wir machen immer noch alles selbst, so wie wir es von Anfang an gemacht haben“, sagte er. „Wenn wir eine neue Staffel drehen, ist das wie eine Band, die ins Studio geht, um ein neues Album aufzunehmen. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Und nach ungefähr 30 Jahren sind noch viele der gleichen Leute dabei, mit denen wir die Show von Beginn an gemacht haben. Wir hätten nach zwei Jahren Autoren einstellen und einfach die Schecks kassieren sollen – aber wir müssen da immer noch selbst rein.“