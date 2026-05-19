Jon Stewart zweifelt an Trumps außenpolitischen Fähigkeiten: „Er sollte diesen Job nicht haben“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

In der neuesten Folge von „The Daily Show“ nahm Jon Stewart Donald Trumps jüngsten China-Besuch aufs Korn, bei dem der US-Präsident Staatschef Xi Jinping in höchsten Tönen lobte. „Wie wir alle wissen, ist niemand – und ich meine wirklich niemand – so hart gegenüber China, reimt sich auf Vagina, wie Donald J. Trump“, witzelte Stewart. „Er ist wie ein Elefant im Porzellanladen.“

Nachdem Trump behauptet hatte, gegenüber China tatsächlich hart aufzutreten, schmachtete er den Staatschef des Landes an und bezeichnete ihn sogar als „meinen Freund“.

„Na dann, Präsident Xi“, konterte Stewart. „Er ist der einzige Anführer mit den Eiern, der in dein Haus kommt und dir direkt ins Gesicht sagt: ‚Wer ist besser als du? Niemand!‘ … Schon gut. Es gibt viele Wege zu verhandeln. Manchmal fängt man mehr Fliegen mit Honig. Also, was haben Sie rausgeholt, Herr Präsident? Handelsschranken abgebaut? Hilfe mit dem Iran? Ein paar von diesen köstlichen seltenen Erden?“

Trumps magere Ausbeute

Stattdessen behauptete Trump, das Wichtigste, was er gewonnen habe, sei eine „Beziehung“. „Also nichts?“, fragte Stewart. „Sie haben nichts! Sie sind nach China geflogen. Was ist das, 400 Millionen Meilen? Ich weiß nicht, wie weit China weg ist. Es ist weit! Du bist dorthin geflogen, um unsere Rivalen-Supermacht persönlich zu konfrontieren, angesichts der eskalierenden Handels- und geopolitischen Spannungen zwischen uns – und alles, was du mitgebracht hast, war sein Instagram? ‚Die Zölle sind in Kraft, aber wir sind jetzt in der Close-Friends-Story!’“

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Er fügte hinzu: „Vielleicht schaut ihr euch das gerade an und fragt euch: ‚Wie zum Teufel ist dieser Typ unser Präsident? Wie? Wie ist das möglich?‘ Er sollte diesen Job nicht haben – und trotzdem hat er ihn.“

An anderer Stelle in seinem Monolog gab Stewart frischgebackenen Absolventen einen Ratschlag mit auf den Weg und schlug vor, man könne sich dabei sogar etwas von Trump abschauen. Nachdem er mehrere Clips gezeigt hatte, in denen Trump über seine Intelligenz spricht, erinnerte Stewart junge Menschen an den besten Ansatz für ein Vorstellungsgespräch. „Ich kann das gar nicht genug betonen“, sagte er. „Gebt eure Antwort anmaßend und verdammt noch mal seltsam.“

Treffen mit Xi Jinping

Trump hatte vergangene Woche in China eine Reihe von Gesprächen mit Xi geführt. Das Weiße Haus bezeichnete die Verhandlungen als „gutes Treffen“ mit produktivem Austausch über internationalen Handel und den Krieg im Iran. Trump nutzte die Gelegenheit, um auch die Themen anzusprechen, die ihm wirklich am Herzen liegen: Fast-Food-Ketten. „Chinesische Restaurants in Amerika übersteigen heute die Zahl der fünf größten Fast-Food-Ketten in den Vereinigten Staaten – zusammengenommen“, staunte der Präsident. „Das ist eine ziemlich starke Aussage.“