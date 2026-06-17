Pulp „Live!“ – Neues Album und Film angekündigt

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Pulp sind lebendig und putzmunter – und beweisen das auf ihrer neuen Platte: Am 28. August erscheint ihr Album „Live!“. Im Herbst folgt dazu ein Film über zwei bedeutende Abende der Pulp-Geschichte.

Eine Wiedergeburt

„Ein Konzert ist ein Ereignis, bei dem Songs wieder zum Leben erwachen.“ So beschreibt Jarvis Cocker den Titel der neuen Platte. Genau das ist es: eine Wiedergeburt alter und neuerer Klassiker, die durch einen Mitschnitt der Liveband neu zum Leben erwachen. Zugleich ist „Live!“ der Soundtrack ihres neuen Films. Garth Jennings, der bereits 1997 das Musikvideo zu „Help the Aged“ filmte, saß auch bei „Pulp: What Do You Do For an Encore?“ hinter der Kamera. Der Film stellt die zwei Konzerte vom Juni 2025 in der Londoner O2-Arena in den Mittelpunkt und erscheint im Herbst auf MUBI.

Der Moment rund um die Konzerte war ein besonderer in der Pulp-Geschichte: In genau jener Woche erreichte „More“ die Spitze der britischen Charts. Das Album war ihre erste Veröffentlichung seit 24 Jahren – ebenfalls eine lang erwartete Wiedergeburt. Die zwei Konzerte sind auch die Grundlage des „Live!“-Albums und verbinden damit Enden und neue Anfänge zu einem geschlossenen Kreis. Alte und neue Songs schweben mit der frisch erwachten Band erneut zu voller Größe auf.

Live und lebendig

Am 28. August erscheint „Live!“ sowohl digital als auch auf 2 CD und als Doppel-Vinyl in Schwarz. Außerdem ist eine limitierter Edition in Blau erhältlich. Die zwei Singles „Disco 2000“ und „A Sunset“ vom „Live!“-Album sind bereits veröffentlicht. Sie bieten erste Einblicke in den lebendig gewordenen Sound von Pulp.

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Noch echter wird es nur bei einem wirklichen Live-Konzert. Auch deutsche Fans haben diese Chance: Ende Juni spielen Pulp drei Shows in Berlin und Köln:

25.06. Berlin – Tempodrom

27.06. Berlin – Tempodrom

29.06. Köln – Palladium