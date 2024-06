Von 21. bis 23. Juni 2024 findet in Neuhausen ob Eck wieder das Southside Festival statt – präsentiert von ROLLING STONE. Das Southside ist längst ein Fixpunkt im deutschen Festivalkalender – wir haben alle Infos rund ums Festival.

Zu den Headliner-Acts gehören dieses Jahr Bring Me The Horizon, Ed Sheeran, Deichkind, Avril Lavigne und K.I.Z. Ebenfalls mit dabei sind The Offspring, The National, The Gaslight Anthem, Sido und viele andere.

Southside: Das Line-up

Donnerstag, 20. Juni – Warm-Up Parties

Querbeat

102 Boyz

Maeckes

100 Kilo Herz

Kneipenchor „Mädelsabend“

Freitag, 21. Juni

Bring Me The Horizon

Deichkind

The Offspring

Giant Rooks

Sum 41

Pashanim

Feine Sahne Fischfilet

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Editors

$oho Bani

Grossstadtgeflüster

Alice Merton

Ennio

The Lathums

Team Scheisse

Adam Angst

I Dont Know How But They Found Me (IDKHOW)

Sea Girls

Dilla

Booka Shade

Buntspecht

The Mysterines

Revol

Bess Atwell

Stone

Samstag, 22. Juni

Ed Sheeran

Ayliva

The National

Kontra K

Idles

Marteria

The Kooks

The Gaslight Anthem

Fontaines D.C.

Ski Aggu

Bury Tomorrow

Silverstein

Frank Carter & The Rattlesnakes

High Vis

Noga Erez

Paula Carolina

Me First and the Gimme Gimmes

Bruckner

Stella Bossi

Glockenbach

Missio

Boston Manor

Cari Cari

Deine Cousine

Ritter Lean

The Reytons

Marathonmann

Ruby Waters

Fløre

Ottolien

Jules

Sonntag, 23. Juni

K.I.Z

Avril Lavigne

Turnstile

Sido

The Hives

Jungle

Leoniden

Tom Odell

Makko

Brutalismus 3000

Bombay Bicycle Club

Simple Plan

Paula Hartmann

Danko Jones

The Subways

Fatoni

Montreal

Karpe: Omar Sheriff

Enno Bunger

The Last Dinner Party

Lari Luke

Becky Hill

Sprints

Fast Boy

Aaron

Malastaire

Die Infos dazu, wann welcher Act auf der Bühne steht, gibt es auf der Website des Festivals nachzulesen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Das Southside 2024 ist bereits ausverkauft. Upgrades – also von regulären Tickets zu VIP- oder Southside-Resort-Tickets sind laut der offiziellen Website noch möglich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfahrt

Die offizielle Adresse des Events lautet: take-off GewerbePark, 78579 Neuhausen ob Eck. Autofahrern wird geraten, der Beschilderung und nicht dem eigenen Navi zu folgen. Motorradfahrer*innen können kostenfrei die Trailer Park-Flächen nutzen.

Die günstigsten Möglichkeiten, mit der Bahn zum Southside Festival anzureisen, sind das 49-Euro-Ticket oder das Niedersachsen-Ticket. Ab dem Bahnhof Tuttlingen steht ein kostenfreier Festival-Shuttlebus zur Verfügung, der die Besucher direkt zum Festivalgelände bringt. Wer lieber mit dem Bus anreist, kann die HICLIVE-Busse nutzen, die aus mehreren Städten direkt zum Festivalgelände fahren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Wetter

Glaubt man aktuellen Wettervorhersagen, dürfen sich Festivalbesucher*innen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Gelegentlichen Regenschauern sind möglich – daher sollte man Regenschutz nicht vergessen. Die Temperatur soll an diesen Tagen relativ mild und warm sein