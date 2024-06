Am 21. Juni soll es in der Hauptstadt aus allen Ecken tönen. Die Fête de la Musique lädt Musikbegeisterte zum gemeinsamen Feiern und Tanzen vor den unterschiedlichen Stages der Stadt ein. Alle Infos zum Programm findet ihr hier.

Fête de la Musique während der EM

Das kostenlose Musikfest reiht sich in den Fußballkultursommer (14. Juni bis 14. Juli) und die EM ein. Die Veranstaltung soll „im Zeichen der Verbundenheit und der kreativen Freiheit“ stehen, heißt es von Joe Chialo, dem Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, in der Pressemitteilung zum Event.

An rund 250 Orten in Berlin sollen an dem Freitag, den 21. Juni, etwa 780 Musik-Veranstaltungen stattfinden. Zum ersten Mal als Bühnen mit dabei: der Friedhof der Märzgefallenen, die Orangerie Neukölln, das Theater am Insulaner, das Colosseum, Stil vor Talent, die Fair Fashion Stage von supermarché, das Centre Bagatelle, Ulme35, Rockcafe HALFORD, das Auswärtige Amt und die Philharmonie Berlin. Dabei treten Newcomer:innen, Straßenmusiker:innen, Chöre, Orchester, Bands, Tanzgruppen und viele weitere Acts „für umme“ auf.

Das Programm: Highlights und Mitmachen

Die Musikschule Leo Kestenberg wird das Fest mit einem Posaunenensemble auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses um 14.30 Uhr eröffnen. Für diejenigen, die bis in die Puppen feiern wollen, gibt es von Freitag um 0 Uhr bis Samstagmorgen verschiedene DJ-Sets im Kallasch& in Mitte.

Ein Highlight der Veranstaltung soll das gemeinsame Singalong der „Ode an die Freude“ sein. Um 19 Uhr soll vor dem Rathaus Schöneberg, also im Herzen des Partnerbezirks, angestimmt werden.

Auf der Bühne am Brandenburger Tor, um das sich wegen des Niederlande-Frankreich-Spiels in Leipzig viele Menschen zum Public Viewing versammeln werden, legt Abdel Chouari um 20.10 Uhr eine Breakdance-Performance aufs Parkett. Der Breakdance-Profi und Choreograph holte für Frankreich bereits mehrfach den Weltmeistertitel im B-Boying.

Mitmachen kann grundsätzlich jede:r, der oder die Musik macht. Der Veranstalter ruft auf seiner Website dazu auf, dass Künstler:innen ihr Instrument schnappen und öffentliche Räume bespielen sollen. Einen Leitfaden zur Teilnahme an der Fête de la Musique findet ihr hier und hier gibt es auch das vollständige Programm zum Nachlesen.

Fokus auf mehr Nachhaltigkeit

Im Fokus der Veranstaltung steht in diesem wie auch im letzten Jahr das Thema Nachhaltigkeit. 2019 wurde deshalb das Projekt „Greener Fête de la Musique“ ins Leben gerufen. Das Ziel: Die Fête de la Musique so nachhaltig und klimaneutral wie möglich gestalten. Dazu soll beispielsweise auf Abfallmanagement und klimafreundliche Mobilität durch Nutzung des ÖPNV, Fahrrad- und Fußwegen gesetzt werden.