Paul McCartney spielt bei Tournee-Auftakt in Australien „She’s A Woman“

Am Mittwoch (18. Oktober) eröffnete Paul McCartney seine „Got Back“-Tournee in Australien. Während er auf der Bühne des Entertainment Centres in Adelaide stand, spielte er natürlich nicht nur Solo-Tracks, sondern auch einige Beatles-Klassiker – darunter der Hit „She’s A Woman“, den der Musiker zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten live performte.

Während der dreistündigen Show performte McCartney 39 Songs. Nachdem der Sänger mit dem Beatles-Track „Can’t Buy Me Love“ in das Konzert startete, folgten die zwei Wings-Werke „Junior’s Farm“ und „Letting Go“. Bereits als vierten Song lieferte der 81-Jährige dann „She’s A Woman“, der 1964 als B-Seite von der Single „I Feel Fine“ veröffentlicht wurde. Zuletzt spielte Paul McCartney den Track im Juni 2004 auf dem Glastonbury Festival.

Der Auftritt umfasste insgesamt nur sieben Solo-Nummern des Musikers – darunter „Come On To Me“, „My Valentine“ und „Maybe I’m Amazed“. Dafür durften sich die Zuschauer:innen über so einige Beatles-Klassiker wie „Let It Be“ und „Hey Jude“ und Wings-Hits wie „Band On The Run“ und „Live and Let Die“ freuen.

Am 21. Oktober geht die Tournee des Sängers in Melbourne weiter. Es folgen vier Auftritte, bis McCartney dann seine Australien-Shows in der Stadt Gold Coast am 4. November abschließt. Für den Rest des Jahres wird der Musiker dann durch Südamerika touren.

Paul McCartneys ganze Setlist:

1. „Can’t Buy Me Love“ (The Beatles)

2. „Junior’s Farm“ (Wings)

3. „Letting Go“ (Wings)

4. „She’s a Woman“ (The Beatles)

5. „Got to Get You into My Life“ (The Beatles)

6. „Come On to Me“

7. „Let Me Roll It“ (Wings)

8. „Getting Better“ (The Beatles)

9. „Let ‘Em In“ (Wings)

10. „My Valentine“

11. „Nineteen Hundred and Eighty-Five“ (Wings)

12. „Maybe I’m Amazed“

13. „I’ve Just Seen a Face“ (The Beatles)

14. „In Spite of All the Danger“ (The Quarrymen)

15. „Love Me Do“ (The Beatles)

16. „Dance Tonight“

17. „Blackbird“ (The Beatles)

18. „Here Today“

19. „New“

20. „Lady Madonna“ (The Beatles)

21. „Fuh You“

22. „Jet“ (Wings)

23. „Being for the Benefit of Mr. Kite“ (The Beatles)

24. „Something“ (The Beatles)

25. „Ob La Di Ob La Da“ (The Beatles)

26. „You Never Give Me Your Money“ (The Beatles)

27. „She Came in Through the Bathroom Window“ (The Beatles)

28. „Band on the Run“ (Wings)

29. „Get Back“ (The Beatles)

30. „Let It Be“ (The Beatles)

31. „Live and Let Die“ (Wings)

32. „Hey Jude“ (The Beatles)

33. „I’ve Got a Feeling“ (The Beatles)

34. „Birthday“ (The Beatles)

35. „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ (The Beatles)

36. „Helter Skelter“ (The Beatles)

37. „Golden Slumbers“ (The Beatles)

38. „Carry That Weight“ (The Beatles)

39. „The End“ (The Beatles)