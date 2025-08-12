Taylor Swift: Spotify-Playlist für „The Life of a Showgirl“

Kurz nachdem Taylor Swift ihr zwölftes Album „The Life of a Showgirl“ bestätigt hatte, entdeckten Fans geheimnisvolle Werbetafeln in New York City und Nashville. Diese verwiesen auf eine neue Spotify-Playlist. Sie trägt den Titel „And, baby, that’s show business for you“.

Erfolgsduo und neuer musikalischer Abschnitt

Von Swift persönlich kuratiert, enthält die Playlist 22 Songs aus früheren Veröffentlichungen. Beginnend mit „22“ und endend mit „Wonderland“. Alle Titel wurden von Max Martin und Shellback produziert, die schon an „Red“, „1989“ und „Reputation“ mitwirkten. Obwohl Swift bisher nur wenige Details zu „The Life of a Showgirl“ verriet, vermuten viele Fans, dass das Produzenten-Duo auch diesmal wieder dabei ist.

Martin und Shellback zeichneten für einige von Swifts größten Hits verantwortlich. Darunter „We Are Never Ever Getting Back Together“, „Bad Blood“ und „Shake It Off“. Sie halfen maßgeblich bei ihrem Wechsel vom Country- zum Pop-Sound auf dem 2012 erschienenen Album „Red“. In jüngerer Zeit arbeitete Swift vor allem mit Jack Antonoff und Aaron Dessner zusammen. Unter anderem für „The Tortured Poets Department“ im Vorjahr.

Gestern Abend kündigte Swift offiziell ihr kommendes zwölftes Studioalbum „The Life of a Showgirl “an. Sie leitete damit ihre nächste musikalische Ära ein. Die Enthüllung erfolgte in einem Teaser für den Podcast „New Heights“. Darin sitzt Swift neben ihrem Freund und Podcast-Moderator Travis Kelce und öffnet einen mintgrünen Koffer mit orangefarbenen Initialen. „Ich wollte dir etwas zeigen“, sagt sie zu dessen Bruder Jason Kelce. „Das ist mein brandneues Album. ‚The Life of a Showgirl‘.“ Das Albumcover ist im Clip unscharf. Die Enthüllung folgt in der eigentlichen Podcast-Folge.

Veröffentlichung im Herbst erwartet

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum steht noch aus, doch deutet vieles auf einen Herbsttermin hin. Auf Swifts Website wird Käufern der Vinyl-Version zugesichert, dass diese „vor dem 13.10.25“ versandt wird – mit dem Hinweis „dies ist nicht das Veröffentlichungsdatum“.

Die Podcast-Folge mit Swift wird am Mittwoch, den 13. August, erscheinen. Fans wurden bereits am Montagmorgen hellhörig, als New Heights eine besondere Gastankündigung andeutete – die sich schließlich als Taylor Swift entpuppte.