Spotify verrät dir jetzt deinen meistgestreamten Künstler aller Zeiten – wenn du dich traust

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Welchen Song hast du 2006 rauf und runter gehört? War es „How to Save a Life“ von The Fray, „My Humps“ von den Black Eyed Peas, „Who Says You Can’t Go Home“ von Bon Jovi – oder irgendein Track aus der ersten Staffel von „Hannah Montana“? Wie oft hast du diesen Song hintereinander abgespielt? Willst du das wirklich wissen? Nun ja, jetzt kannst du es herausfinden: Ein neues Spotify-Feature ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, die sich ihrer musikalischen Vergangenheit sicher genug fühlen, tief in ihre persönlichen Statistiken einzutauchen – bis zurück zur Plattform-Gründung vor 20 Jahren. Das Gute daran: Man sieht auch, wie sich der eigene Geschmack seitdem (hoffentlich) entwickelt hat.

Wer einen Ausflug in die Vergangenheit wagen möchte, findet „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ direkt in der App. Neben einer Playlist mit den 120 meistgespielten Songs aller Zeiten zeigt das Feature den meistgestreamten Künstler insgesamt, den Tag, an dem man Spotify beigetreten ist, die Gesamtzahl der gehörten einzigartigen Songs – und den allerersten Track, den man je abgespielt hat. Und natürlich gibt es das obligatorische Recap-Bild zum Teilen auf Instagram.

Aufrufen lässt sich das Feature per Suche nach „Spotify 20“ oder dem etwas sperrigeren „Party of the Year(s)“ – oder direkt über Spotifys eigene Website dazu auf dem Mobilgerät.

Wrapped vs. Party of the Year(s)

Spotify-Produktmanager Axel Ulfson erklärte laut „Billboard“ bei einem Presseevent den Unterschied zwischen Wrapped und Party of the Year(s): Wrapped „spiegele ein einzelnes Jahr in Kultur und Hörgewohnheiten wider“, während das neue Feature „die gesamte Hörreise vom ersten Tag bei Spotify an“ abbilde. Also: Blick zurück – wer sich traut.