„Squid Game“-Finale: Streaming-Termin für Staffel 3 steht fest

2021 erschien die erste Staffel der südkoreanischen Thriller-Serie „Squid Game“ und feierte damals sofort mit ihrer spannungsgeladenen Stimmung und der nervenzerreißenden Storyline große Erfolge. Die zweite Staffel ließ jedoch länger auf sich warten und kam schließlich am 26. Dezember 2024 heraus. Die acht Folgen begleiten den in Ungnade gefallenen Protagonisten Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae, in seinem Kampf gegen die skrupellose Untergrundorganisation, welche die finanzielle Not von Menschen ausnutzte. Und nun steht auch fest, wann das bereits abgedrehte Serienfinale zu sehen sein wird.

Die dritte Staffel folgt nur ein halbes Jahr nach der zweiten

Erscheinen soll das Finale der vielfach prämierten Serie schon am 27. Juni 2025, knapp ein halbes Jahr nach dem Erscheinen der zweiten Season im Dezember 2024. Da die zweite Staffel mit einem dramatischen Cliffhanger endete, sind viele „Squid Game“-Fans gespannt auf die Fortsetzung. Auf X teilen Nutzer:innen ihre Vorfreude auf die bevorstehende Fortsetzung mit, während der Streamingdienst munter geheimnisvolle Teaser postet.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game. Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI — Netflix (@netflix) January 30, 2025

Netflix veröffentlichte auch schon einen kurzen Trailer für die dritte Staffel von „Squid Game“. Der 15-sekündige Clip zeigt drei neue Spieler:innen in nummerierten Trainingsanzügen. Vor ihnen: Die riesige „Rotes Licht, Grünes Licht“-Puppe Young-hee, die den Teilnehmer:innen den Rücken zukehrt. Ihr Gesicht richtet sich auf einen Bahnübergang – und auf der anderen Seite der Gleise blickt eine bisher unbekannte, männliche Version der Killerpuppe unheilvoll in die Kamera: Chul-su.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC — Netflix (@netflix) January 1, 2025

Die Fans sind begeistert

Während etliche Fans bereits Spekulationen anstellen, wie es weitergehen wird, feuern andere ihre Lieblingscharaktere an und beten, dass diese die blutrünstige Serie überleben. Andere User:innen drücken ihre Aufregung über die dritte Season in euphorischen Großbuchstaben aus, kommentieren Ausrufe wie „27. JUNI ICH KANN NICHT WARTEN“ oder „WIR SIND SOWAS VON ZURÜCK“.

Die zweite Staffel von „Squid Game“ hat in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung über 68 Millionen Aufrufe erzielt. Damit stellt sie einen neuen Rekord für die meistgesehenen Netflix-Serien innerhalb der ersten Woche auf. Dieser Erfolg übertrifft die bisherige Marke von 50,1 Millionen Aufrufen, die „Wednesday“ im November 2022 erreicht hatte.