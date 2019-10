Foto: Getty Images, Chesnot. All rights reserved.

Spotify-Benutzer können nun Podcast-Episoden in ihre Playlists aufnehmen. Das kündigte der Streaming-Service am Montag (30. September) an.

Die neue Funktion ermöglicht es den Nutzern jetzt, reine Podcast-Playlisten zu erstellen oder Musik und Podcasts zu mischen. Dazu kommt die Möglichkeit, sich all dies auch als Algorithmus-Mix von Spotify zusammenstellen zu lassen.

Bisher können nur mobile Benutzer Wiedergabelisten mit Podcasts erstellen, aber die Option steht auch bald für Desktops zur Verfügung. Dazu navigieren Sie zu einer Podcast-Episode, tippen auf die drei Punkte und wählen „zur Wiedergabeliste hinzufügen“.

Podcasts werden immer beliebter

Spotify reagiert mit der neuen Verknüpfung auf den Podcast-Boom. Bereits im Februar hatte Gründer und CEO Daniel Ek die „Audio First“-Strategie seines Unternehmens vorgestellt. Seitdem hat das Streaming-Portal konsequent neue Schritte zur Integration von Podcasts in die Plattform umgesetzt und die branchenweite Entwicklung des Mediums vorangetrieben.