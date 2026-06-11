St. Beaufort: Zurück mit Holz, Harmonie und Herzblut

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Vor fast zehn Jahren spielten sie ein begeisterndes Set beim ROLLING STONE Beach, damals noch ein Trio. Und immer wieder mal taucht der Name St. Beaufort an Orten auf, wo man den mittlerweile zum Duo geschrumpften Folk-Act nicht erwartet: in einem Kloster, einer Dorfschänke, im Salzburger Whisky Museum oder bei den Karl May Festspielen. Und nun gibt es endlich wieder ein digitales Lebenszeichen des transatlantischen Americana-Duos.

„A Generation’s Tree“ heißt die neue Single von St. Beaufort, die nach ihren drei bisherigen Alben eine vierjährige Veröffentlichungspause eingelegt hatten. Hier mischen sich exemplarisch Folk, Americana und Bluegrass, alles rein akustisch und handmade – was das Duo aus Joe Jakubczyk und Henric Hungerhoff seit jeher auszeichnet.

Wer sie einmal live erlebt hat, weiß, wie funkensprühend ihr Sound ist. „Nur Holz und zwei Stimmen“, so beschreiben sie es selbst. Man könnte auch sagen: Simon & Garfunkel mit Banjo.

Folk mit Wurzeln in der Arktis

Das berühmte US-Duo ist nur eine Referenz, die einem bei St. Beaufort in den Sinn kommen kann. Eine andere ist Stan Rogers, der kanadische Folk-Songwriter, der 1983 unter tragischen Umständen ums Leben kam, und von dessen Song „The Northwest Passage“ der Name St. Beaufort abgeleitet ist. Thema des Songs ist die legendäre Arktis-Expedition des britischen Entdeckers Sir John Franklin auf der Suche nach einer direkten Seeroute durch das Polarmeer vor über 150 Jahren. Franklin wollte mit zwei Segelschiffen zur sagenumwobenen arktischen Beaufortsee reisen. Dafür musste er die Nordwestpassage durchqueren und blieb im ewigen Eis stecken.

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Natürlich haben St. Beaufort das Stück ihres Namensgebers gecovert – mit der ihnen eigenen Verve und Intensität. Es bleibt zu hoffen, dass auf ihre neue Single „A Generation’s Tree“ nun bald ein viertes Album folgt.