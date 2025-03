St. Vincent live: Zwei Konzerte im Juli in Deutschland

St. Vincent geht im Sommer auf Europatournee. Zwei Shows hat sie dabei auch in deutschen Gefilden geplant. Hier alle Infos zu den Auftritten im Juli 2025 in Berlin und Köln.

St. Vincent live – Konzerttermine im Überblick

5. Juli – Berlin, Tempodrom

8. Juli – Köln, Live Music Hall

Weitere Auftritte sind am 23. Juni in Udine (Castello Di Udine), am 24. Juni in Wien (Globe), am 26. Juni in Budapest (House of Music), am 28. Juni in Birmingham (02 Institute), am 30. Juni in Bournemouth (02 Academy) sowie am 7. Juli in Utrecht (TivoliVredenburg) und am 14. Juli in Prag (Archa+) geplant.

Hier geht’s zur Ankündigung der Tour auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Plan zur Tour

Auf der Tournee will St. Vincent ihre im April 2024 veröffentlichte Platte näher vorstellen. Eben deshalb geht die Konzertreihe auch mit dem Titel „All Born Screaming“-Tour einher.

Zur LP schrieb RS-Autor Max Gösche damals: „Das Bekenntnishafte ist Annie Clarks Sache nicht. Als St. Vincent ist sie zu einer der besten Maskenspielerinnen der jüngeren Pop-Geschichte geworden. Aber seit dem soulgefärbten „Daddy’s Home“ (2021) lässt sie uns ein bisschen in ihr Herz schauen. Oder ist auch das wieder nur eine Maske? Auf „All Born Screaming“ malt St. Vincent ein Schlachtengemälde aus Lust und Verlust – und geht der drängenden Frage nach, ob wir nicht bzw. gerade im Angesicht der größten Katastrophen das Leben in vollen Zügen genießen sollten.“

Und weiter: „Der Sound dazu überwältigt. Da sind die James-Bond-Balladigkeit von „Violent Times“ und Clarks Beth-Gibbons-gleicher Schmerzensgesang in „Reckless“. Würden Air ein Stück von Arthur Lee remixen, es könnte so etwas wie „Hell Is Near“ dabei herauskommen. Die Hälfte von „All Born Screaming“ ist Rockmusik. Dave Grohl spielt in „Broken Man“ das Schlagzeug. „Big Time Nothing“ wummert am Abgrund wie Björks „Army Of Me“. Diese Platte ist ein Traumapatient, der die Liebe im Exzess sucht. Autoaggression als Weg. Aufregend, aber auch ein bisschen hohl.“

Tickets

Der Vorverkauf startet am Freitag, den 14. März, ab 10 Uhr lokaler Zeit.

Grammys

Zuletzt konnte St. Vincent gleich drei Preise bei der diesjährigen Grammy-Verleihung abräumen. Und zwar in den Kategorien „Bestes Alternative-Album“ (mit All Born Screaming), „Beste Alternative-Performance“ (mit „Flea“) und „Bester Rock-Song“ (mit „Broke Man“).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Zeit auf der Bühne nutzte sie, um ihren Liebsten zu danken – und so die Welt über ihr Ehe- und Familienglück auf den neuen Stand zu bringen. In ihrer Dankesrede überraschte die 42-Jährige das Publikum mit der Ansage: „Zuerst möchte ich meiner wunderbaren Familie danken – meiner wunderbaren Frau Leah und unserer wunderschönen Tochter.“ Die Info zu ihrem Familienstatus hatte St. Vincent bisher nicht öffentlich gemacht. Gegenüber „The Hollywood Reporter“ machte die Künstlerin, die gebürtig Annie Clark heißt, jedoch klar, dass „die meisten Leute“ nichts von den Dingen in ihrem Privatleben wissen würden. „Wir haben es geheim gehalten. Das Kind ist jung, nur um das klarzustellen, das Kind ist jung“, so noch der kleine weitere Informationsbrocken von der US-Musikerin.