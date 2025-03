Robert Forster kommt nach Deutschland

Robert Forster kommt im Herbst 2025 auf Tour nach Deutschland – ROLLING STONE präsentiert.

Der ehemalige Go-Betweens-Sänger besucht auf seiner Tour gleich acht Städte in Deutschland und Österreich. Angefangen mit Hamburg geht es danach direkt weiter nach Berlin. Das Tourende findet dann im Oktober in Köln statt. Das Ganze geschieht natürlich passend zu seinem neunten Solo-Album „Strawberries“, welches am 23. Mai erscheinen wird.

Robert Forster live – die Tourtermine 2025

29.09. Hamburg, Knust

30.09. Berlin, Festsaal Kreuzberg

01.10. Dresden, Beatpol

02.10. A – Wien, Theater Akzent

04.10. A – Linz, Posthof

05.10. Landsberg, Stadttheater

06.10. Frankfurt, Zoom

07.10. Köln, Stadtgarten

Tickets

Die Tickets für die anstehende Tour gibt es ab 31,50€ bei Eventim und weiteren Vorverkaufsstellen sowie über die Website seines Labels Tapete Records.

Mehr zu Robert Forster

Zusammen mit dem mittlerweile verstorbenen Grant McLennan bildete er bis 1990 das Indie-Duo The Go-Betweens. Nachdem sich die Band auflöste, arbeitete Forster an seiner Solo-Karriere weiter. Er brachte acht Studioalben heraus, ging auf zahlreiche Konzertreisen und veröffentlichte seine Autobiografie „Grant & I“. Aktuell arbeitet er außerdem an seinem Debüt-Roman.

Seine letzte Platte erschien 2023 und trägt den Titel „The Candle And The Flame“. Obwohl er beim Entstehungsprozess die Krebserkrankung seiner Ehefrau verarbeitete, klingt das Album überraschend fröhlich. Der Song „She’s a Fighter“ wurde klar von den Worten seiner Frau inspiriert, die vor der Chemotherapie sagte, dass sie kämpfen werde. Jetzt können sich Fans aber auf das neue Album „Strawberries“ freuen. Die erste, gleichnamige Single erschien bereits heute, am siebten März, und liefert einen ersten Eindruck von dem, was noch kommen wird.