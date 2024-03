St. Vincent über „Broken Man“: „Grohl treibt den Song auf die Spitze“

Die Comeback-Single „Broken Man“ von St. Vincent dürfte viele Fans der Künstlerin glücklich gemacht haben – ebenso wie Details zum neuen Album „All Born Screaming“, das am 26. April erscheinen wird. Nun verriet Annie Clark mehr über die Komposition der Lead-Single, die nicht mit brachialem Industrial-Sound geizt.

On the street i’m a kingsize killer

I can make your kingdom come

on my feet I’m an earthquake shaking

so open up my little one