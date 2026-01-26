Star-Headliner für Elbjazz Festival 2026

Der Tag des Massakers: Wie die Gewalt über ein friedliches Musikfestival hereinbrach

Tom Jones gehört bei der neusten Ausgabe des Elbjazz am 10. und 11. Juli in Hamburg zu den Headlinern. Das gab der Veranstalter am Montag (26. Januar) bekannt. Der britische Sänger wird seine größten Hits vor der Hafenkulisse präsentieren.

„Wir freuen uns außerordentlich, mit Tom Jones nicht nur einen weiteren Headliner für unser diesjähriges Line-Up vermelden zu dürfen, sondern gleichzeitig auch einen Superstar mit einer über sechs Jahrzehnte andauernden Karriere voller weltbekannter Hits“, heißt es in einer Mitteilung.

Wer jemals bei einem Konzert des 85-Jährigen war, weiß, welche besondere Atmosphäre der Musiker noch immer zu erzeugen in der Lage ist. Zu den erfolgreichsten Musikern gehört er mit über 100 Millionen verkauften Platten sowieso.

Jones hatte bereits 1965 mit „It’s Not Unusual“ einen Mega-Hit und erreichte auch als gereifter Tiger mit „Sex Bomb“ (in Zusammenarbeit mit dem deutschen Musikproduzenten Mousse T.) 1999 noch ein neues Publikum. Vielleicht gelingt ihm das ja erneut in Hamburg.

Elbjazz 2026 mit Jamie Cullum, Joss Stone und Chilly Gonzales

Ein Jahr lang machte das Elbjazz Pause, nun gibt es neben Tom Jones noch zahlreiche weitere starke Headliner zu hören, darunter Jamie Cullum, Joss Stone (mit Support von Don West ) und Chilly Gonzalez. Stone und Gonzales haben Konzerte in der Elbphilharmonie, für die gesondert Tickets gekauft werden müssen.

Weitere Acts, die beim Elbjazz 2026 dabei sind:

José James feat. China Moses

Greentea Peng

Herbert & Momoko

NDR Bigband feat John Beasley

Snarky Puppy

GoGo Penguin

Nubya Garcia

The Bad Plus

Dominique Fils-Aimé

Jowee Omicil

Tickets für das Elbjazz und die Elbphilharmonie-Konzerte unter tickets.elbjazz.de erhältlich.