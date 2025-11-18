Review: Star Wars The Black Series – Imperialer Death Trooper Elektronischer Helm

Der „Star Wars The Black Series Imperialer Death Trooper“-Helm von Hasbro Pulse wird beworben als eine der hochwertigsten Repliken, die die Black Series zu bieten hat. ROLLING STONE testet den Helm der bösen schwarzen Death Trooper.

Pro

Der „Star Wars The Black Series Imperialer Death Trooper“-Helm von Hasbro Pulse überzeugt zunächst mit einer hochwertigen Verarbeitung. Die matte Oberfläche, die grün getönten Linsen und die markante Form reproduzieren den Auftritt der Death Trooper aus dem „Rogue One“-Film von 2016 authentisch.

Gut, wenn auch nicht perfekt böse dröhnend das elektronische Voice-Changer-System, das die charakteristische verzerrte Kommunikation der Eliteeinheiten gut nachbildet. Auch das Tragegefühl ist gut. Die Innenpolster geben Halt, ohne einzuengen. Sie machen das Modell sowohl fürs Display als auch für Cosplay geeignet. Die integrierten LED-Elemente setzen beim Tragen wie auch in der Vitrine Akzente. Immersivität ist wichtig, und die stimmt hier.

Contra

Trotz der hochwertigen Umsetzung gibt es einige Punkte, die berücksichtigt werden sollten. Die Oberfläche ist empfindlich gegenüber Fingerabdrücken und verlangt eigentlich regelmäßige Reinigung, um den Look zu bewahren. Der Voice-Changer bietet zwar Atmosphäre, klingt aber je nach Raumhall gelegentlich etwas metallisch (s. oben).

Auch die Größenkonstruktion fällt recht großzügig aus. Personen mit kleineren Köpfen könnten Schwierigkeiten haben, eine optimale Passform zu finden. Zudem wirkt das Gewicht auf Dauer spürbar, was den Komfort bei längeren Cosplay-Sessions leicht einschränken kann.