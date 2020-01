Starkes Line-Up für das Wireless Festival 2020 – mit Kendrick Lamar und Trettmann

Das wird Sie auch interessieren





Nachdem das „Wireless Germany“ 2019 seine erfolgreiche Premiere an der neuen Location feierte, folgt dieses Jahr die zweite Auflage des Festivals. Mitten in Frankfurt am Alten Rebstockpark, treten über zwei Tage verschiedene Hip-Hop-Artists auf. Der größte Name in diesem Jahr dürfte der Rapper Kendrick Lamar sein, aber auch ASAP Rocky, Trettmann oder Meek Mill sorgen für Highlights.

Wireless Music Festival 2020:

10. & 11. Juli 2020, Alter Rebstockpark / Frankfurt am Main

Vorverkaufsstart:

Montag, 27.01.2020 ab 12:00 Uhr: MagentaMusik Prio Tickets powered by Samsung

Dienstag, 28.01.2020 ab 10:00 Uhr: Ticketmaster Pre-Sale

Mittwoch, 29.01.2020 ab 10:00 Uhr: Allgemeiner Vorverkaufsstart

Line-Up

Freitag, 10. Juli 2020

A$AP Rocky

Apache 207

DaBaby

KC Rebell & Summer Cem

Meek Mill

Shirin David

Tierra Whack

Trettmann

Young Thug

Samstag, 11. Juli 2020