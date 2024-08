Status Quo verabschieden sich? So war’s beim womöglich letzten Konzert

Status Quo haben ihre vermutlich letzte Show gespielt. Im Internet kursieren zahlreiche Fan-Aufnahmen des Abends.

Das finale Konzert in Taunton?

Am Freitag, den 23. August, traten die 1962 gegründeten Status Quo im Vivary Park im südenglischen Taunton, Somerset, auf. Bei dem Konzert handelte es sich um den letzten Termin einer Europa- und UK-Tour, die Sänger Francis Rossi als letzte Tournee der Band betitelt hatte. „Ich glaube nicht, dass wir das nochmal machen“, sagte der 75-Jährige im Juni zur Zeitung „Mirror“. „Auch was den Rest der Band angeht, wird es die letzte Tour sein. Ich sehe uns das einfach kein weiteres Mal machen.“ Im vergangenen Jahr hatte Rossi auch das 33. Album der Band, „Backbone“ (2019), als das letzte Status-Quo-Werk bezeichnet.

Die wohl letzte Live-Aufnahme von Status Quo:

Status Quo: Öffentlich unaufgeregt

Auf den Social-Media-Kanälen der Band wirkt der Auftritt jedoch nicht so final. Status Quo teilten ein Foto und schrieben dazu: „Das war’s! Ihr, die ‚Status Quo Army‘, habt uns stolz gemacht. Danke an alle, die gekommen sind und uns während dieser Tour und allen, die davor kamen, unterstützt haben. Danke, Taunton, und gute Nacht.“

Auch auf der Bühne gab es keinen großen Abschied, ebenso wie sich die Band nicht zu ihrem Ende äußerte. Dennoch stehen die Worte des Bandgründers im Raum, zumal Taunton als Austragungsort eines letzten Konzerts gut passt: Francis Rossi und der langjährige Gitarrist Rick Parfitt (Teil der Band von 1967 bis zu seinem Tod 2016) lernten sich in der Grafschaft Somerset kennen.

Die Setlist des womöglich letzten Auftritts

Status Quo spielten in Taunton folgende Songs:

1. Caroline

2. Rain

3. Little Lady

4. Softer Ride

5. Beginning Of The End

6. Hold You Back

7. What You’re Proposing / Down The Dustpipe / Something ’Bout You Baby I Like / Wild Side Of Life / Rollin’ Home / Railroad / Again And Again / Mystery Song (Medley)

8. The Oriental

9. In My Chair

10. In The Army Now (Cover von Bolland & Bolland)

11. Roll Over Lay Down

12. Down Down

13. Whatever You Want

14. Rockin’ All Over The World (Cover von John Fogerty)

15. Don’t Waste My Time

16. Paper Plane

17. Burning Bridges (On And Off And On Again)