Stefan Raab: Diese Termine stehen 2024 an

Stefan Raab meldet sich zurück. Der legendäre TV-Entertainer, der sich vor knapp zehn Jahren aus der Öffentlichkeit verabschiedete, verkündete mit launigen Instagram-Videos, die viele zunächst für einen Aprilscherz hielten, sein großes Comeback – und zwar mit einem (weiteren) Boxkampf gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

„The Final Fight“: Wann Raab gegen Halmich in den Ring steigt

„The Final Fight“, so der Titel des Kampfes, soll am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome stattfinden. Schlechte Nachrichten für alle, die dem Event gerne beigewohnt hätten: Die Karten waren bereits am ersten Tag ausverkauft. Am Dienstag, dem 2.4.2024, gingen die Tickets in den Vorverkauf – die günstigste Karte war für 81,50 Euro erhältlich, die Business Seats kosteten 252,50 Euro. Auf welchem TV-Sender der Kampf zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. RTL hatte bereits Interesse bekundet.

Raabs neue TV-Sendung

Auch in puncto TV hat Raab dieses Jahr seine Finger im Spiel – wenngleich auch nicht vor der Kamera. Raabs neue Produktionsfirma Raab Entertainment kündigte nämlich eine tägliche Sendung im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft an. „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“ wird von Jan Köppen und Raab-Schützling Elton moderiert und soll ab dem 15. Juni 2024 zu sehen sein.

„TV Total“

Zu guter Letzt wäre da natürlich auch noch „TV Total“ – jene Sendung, die Raab erschuf und von 1999 bis 2015 moderierte. Mittlerweile ist Sebastian Pufpaff in die Moderationsfußstapfen Raabs getreten. „TV Total“ ist einmal pro Woche – jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.

Raabs Instagram-Ankündigung

Raabs Instagram-Ankündigung kam wohl für die meisten überraschend. Seinen Kanal gibt es bereits seit Jahren, doch wirklich Content hat der Unternehmer und Fernsehmacher bisher nicht gepostet. Das könnte sich aber schon bald ändern. In dem Reel, das er gepostet hat, heißt es, dass er sich eine Karriere als Influencer vorstellen könnte. Im rund 90-sekündigen Video ist Elton zu sehen, der Raab mit dem Boot auf einer Insel inmitten von Bergen und Wäldern sitzend vorfindet – dort angelt sein ehemaliger Chef und lässt es sich gutgehen. Elton versucht, ihn davon zu überzeugen, doch endlich mal wieder was zu machen. „Hier bist du! Du bist ja nur noch Haut und Knochen! Alle suchen dich!“ Sein Rückzug aus dem Show-Business fand im Dezember 2015 statt, und offenbar gibt es wenig, was Stefan Raab so interessiert, dass es ihn wieder vor die Kamera zieht.