Stefan Raab droht jetzt richtig Penis-Ärger

Stefan Raab hat mit einer Aktion, die er schon vor vielen Jahren in „TV Total“ vom Stapel gelassen hat, für Entsetzen bei einem Teil seines Publikums gesorgt. Das könnte nun ernsthafte Folgen haben, denn es gab zahlreiche Beschwerden, unter anderem auch bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt Hannover.

In einer seiner Mini-Sendungen, die als Appetitanreger für die kommende Woche startende „Stefan Raab Show“ dienen sollen, ließ der Moderator „Puppetry Of The Penis“ auftreten. Zu sehen war so etwas wie Puppen-Schauspiel, nur mit Penis (Raab: „Heute geht es nicht um Quote. Das hier ist eine Kunstaktion gegen das Penis-Patriachat.“).

Weil der Entertainer sein Publikum fragte, ob all das unverpixelt zu sehen sein soll, kam es natürlich auch dazu.

Geformt wurden das Monster von Loch Ness, ein Rollschuh, ein Küken und Kim Kardashian (!). Sogar eine Parodie auf das „Wrecking Ball“-Video von Miley Cyrus war dabei. Das Publikum garnierte die Aktion mit höhnischem Gelächter und Gesichtern der Fassungslosigkeit.

Stefan Raab zeigte „The Puppetry of Penis“ schon einmal

In den sozialen Netzwerken gab es viel Häme für Raab, obwohl er den Penis-Akrobaten bereits am 10. April 2002 in seiner ProSieben-Sendung zu Gast hatte. Damals gab es aber noch kein Facebook, Twitter und Instagram und der Skandal hielt sich in Grenzen.

Die Niedersächsische Landesmedienanstalt prüft nun laut „T-Online“ im Rahmen ihrer Zuständigkeit, ob ein Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV (Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien) zu erkennen ist. Die Frage ist, ob es sich bei der Darstellung von Penis-„Kunst“ kurz nach 20.15 Uhr um jugendgefährdende Inhalte handelt – oder lediglich um eine Geschmacklosigkeit.

Geprüft wird übrigens nur die Ausstrahlung im Fernsehen, weil die Show bei RTL+ von Anfang an eine Freigabe ab 18 Jahren verpasst bekommen hat. Einig sind sich jedenfalls die meisten Zuschauer: Was auch immer „Puppetry Of The Penis“ ist, mit Kunst hat es nicht viel zu tun.

Stefan Raab ist auch am Freitag (19. September) noch einmal mit einer Kurzausgabe seiner neuen Show zu sehen. Am Donnerstag war zwar Basketball-Europameister Dennis Schröder zu Gast, aber die Quoten sanken erstmals seit Mittwoch deutlich auf 310.000 Zuschauer bei den 14-49-Jährigen (Marktanteil 9,2 Prozent).