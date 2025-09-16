Stefan Raab erfindet für uns eine neue Nationalhymne (Gähn!)

Wie versprochen ist Stefan Raab zurück auf Sendung. Statt „Du gewinnst hier nicht die Million“ heißt es nun „Die Stefan Raab Show“. Late Night statt Spielshow. Los geht’s eigentlich erst am 24. September und dann immer mittwochs, aber RTL zeigt in dieser Woche um 20.15 Uhr an einzelnen Tagen 15-minütige Appetizer.

Richtig appetitlich gelang der Auftakt am Montag (15. September) indes nicht. Vor neuer, spartanischer Kulisse (Backsteinwand) und mit etwas seriöserem Logo veralberte Raab zunächst „GZSZ“, den Soap-Dauerbrenner seines Senders.

Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bekam von ihm in einem Ausschnitt im Gespräch mit einer Frau Worte in den Mund gelegt: „Ich liebe Stefan Raab, er hat nach seinem Boxkampf wieder zehn Kilo zugelegt und jetzt einfach die geileren Hupen als du!“

Stefan Raab und Bully – das passt schon irgendwie

Irgendwann später tauchte dann auch Michael „Bully“ Herbig auf, den der Entertainer offenbar mit irgendeinem Knebelvertrag an sich gekettet hat. In bayerischer Tracht mit Schuhplattler-Gruppe präsentierte er eine alternative Nationalhymne: „Weil wir so supergeil drauf sind“. Das stammt aus dem Film „Das Kanu des Manitu“ – der gerade in den Kinos läuft und anscheinend noch etwas Werbung benötigt.

Linke-Politiker Bodo Ramelow hatte ja vor einigen Tagen eine neue Nationalhymne ins Gespräch gebracht. Deshalb nahm Raab das Thema dankend auf und spendierte noch zusätzlich eine neue Nationalhymne. Die Autotune-Version mit Vocoder und Rap-Einlage zündete dann aber so gar nicht.

Zuvor schwenkte er das Thema auf die Basketball-EM, wo Moderator Frank Buschmann während des Abspielens der Hymne merkwürdig zu hüsteln begann. Weil auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, vor Ort in der Arena, als Deutschland die Türkei im Finale bezwang, bei der Übertragung ins Bild geriet, ätzte Raab: „Beim Anblick von Frank-Walter Steinmeier kann man schon mal einen Brechreiz kriegen.“

Wenn dies das Humor-Niveau ist, das der Moderator auch in den nächsten Tagen etablieren möchte, dürfte der Neustart zäh werden (auch wenn immerhin „TV Total“ aus dem Weg gegangen wird). Andererseits erinnert man sich auch heute kaum noch an seine Zoten aus der Vergangenheit.

Immerhin will Raab wohl wöchentlich eine nostalgische Erinnerung an seine früheren Sendungen kredenzen, als er den Irrsinn des Medien-Alltags gekonnt zu seinem Nutzen neu verwurstete. Dazu noch ein gut aufgelegter Gast und es kann sich zumindest niemand beschweren, dass er nicht genau das kriegt, was Raab verspricht.

Dazu der ehemalige TV-Rentner in einer Mitteilung: „Bei uns bekommen Sie geprüfte Qualität. Alle Späße und Unterhaltungsbeiträge werden zuvor von der BFU (Bundeszentrale für Unterhaltung) geprüft und freigegeben.“