Stefan Raab lässt für neue Show endlich die Schrott-Titel sein

Mal ehrlich, wer geriet ins Schwärmen, wenn er von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ hörte? Schon der Titel ist eine witzlose Totgeburt. Die Sendung, die zunächst exklusiv bei RTL+ zu sehen war, bevor sie ins TV-Programm rückte, enttäuschte inhaltlich und bei den Einschaltquoten. Im April war dann schon Schluss.

Nun wagen der Kölner Privatsender und sein teuer eingekauftes Zugpferd Stefan Raab einen neuen Anlauf. Ab 16. September (Dienstag) lädt der Entertainer ein in „Die Stefan Raab Show“. Die Sendung, wieder mehr Late Night als Spielshow, läuft um 20:15 Uhr.

Kurios ist allerdings, dass Raab damit das äußerst erfolgreich laufende „Sommerhaus der Stars“ vom Primetime-Sendeplatz verdrängt. Die Trash-Sause läuft als Jubiläums-Staffel nun im Anschluss. Zum Vergleich: Das „Sommerhaus“ holte zuletzt über 2 Millionen Zuschauer, „Du gewinnst hier nicht die Million“ nicht einmal 300.000.

Stefan Raab und das Sonderhaus, äh Sommerhaus der Stars

Der Moderator kommentierte dies auf Instagram dennoch amüsiert: „Huhu, liebe Grüße ins Sonderhaus… äh… ins Sommerhaus. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die Gute: Meine neue Show läuft jetzt Dienstag um 20.15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus – das Sommerhaus der Stars. Aber ich bereite euch gut darauf vor.“

Obwohl sich wohl nur Medienmenschen für den Joke hinter der Sendeplatzierung interessieren, ist all dies nicht ganz so ernst gemeint. Tatsächlich gibt es nur einen 15-minütigen Appetizer zu sehen. Der richtige Start von „Die Stefan Raab Show“ ist dann am 24. September, einem Mittwoch.

Mittwoch wird dann auch weiterhin der Sendeplatz für die Show sein, erneut in direkter Konkurrenz zu Raabs einstigem Blockbuster-Format „TV Total“.

Zuletzt musste Stefan Raab nicht nur gegen Regina Halmich einstecken. Während „Du gewinnst hier nicht die Million“ floppte, gelang auch die große ESC-Nummer nicht. Raabs Kandidaten, das Duo Abor & Tynna, konnte in Basel keinen Blumentopf gewinnen. „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“ ist zwar kein Misserfolg, entpuppt sich aber als billige Kopie von „Schlag den Raab“. Und der Titel ist leider auch für die Tonne.