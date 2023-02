Richie Sambora: Hier die aktuellen Infos über die Reunion mit Bon Jovi

Die Chancen scheinen gut zu stehen, dass Richie Sambora und Bon Jovi wieder zueinander finden: Das hat der Gitarrist kürzlich nach seinem Ausscheiden aus der Fernsehsendung „The Masked Singer UK“ in einem Interview verlauten lassen. Sambora, der die Band aus New Jersey im Jahr 2013 verließ, spielte zuletzt bei der Einweihung der Rock And Roll Hall Of Fame im Jahr 2018 mit ihnen. In dem aktuellen Interview erzählt der 63-Jährige außerdem, dass er Ende März oder Anfang April ein neues Solo-Album herausbringen möchte, das von Bob Rock produziert wird.

Kehrt Richie Sambora zurück?

In einer Erklärung nach seinem Ausscheiden aus der Show bezeichnete Sambora seine Abwesenheit von der Rockband als „Lücke“. Er war von 1983 bis 2013 Mitglied von Bon Jovi. Ob er wieder zurückkehrt? „Wir reden darüber“, sagte Sambora gegenüber „Absolute Radio“. Dann führt er weiter aus: „Jon hatte hier und da einige Schwierigkeiten mit seiner Stimme, er musste sich eine kleine Auszeit nehmen. Keine Ahnung, wann er seine Stimme wieder hinkriegt und wann [eine Reunion] stattfinden kann, aber wir müssen da raus und es für die Fans tun. Ich fühle mich dazu verpflichtet.“

Sambora: Mehr als nur „Gitarrenparts schreiben“

Auf die Frage, ob er mit Jon Bon Jovi neue Musik schreiben würde, antwortete Sambora: „Oh, wenn er mich nicht lässt, ist er verrückt.“ Er erzählt: „Die Leute denken, dass ich mir nur die Gitarrenparts ausdenke und so weiter. Aber Songwriting ist konzeptionell. Man muss ein Konzept haben. Es ist eine Geschichte. Und manchmal kommt es einfach daher, dass man aus dem Fenster schaut und beobachtet, und oft kommt es aus dem eigenen Leben, und für den größten Teil von Bon Jovi war mein Leben viel bunter als das von allen anderen in der Band!“

Samboras Interview kam nach seinem Ausscheiden aus der Reality-TV-Show „The Masked Singer UK“, in der er als „Jacket Potato“ aufgetreten war. Sambora ist im Halbfinale ausgeschieden.

Samboras aktuelles Album heißt „Radio Free America“ und ist aus dem Jahr 2018. Bon Jovis aktuelle Platte heißt „Bon Jovi: 2020“ – aus dem gleichen Jahr.