In Gedenken an Stefanie Tücking: Zwei Stunden ihrer Lieblingsmusik im Radio

Woran starb Ginger Baker? Alle Infos dazu hier.

Ginger Baker hat fast zwei Wochen gekämpft, dann musste er sich geschlagen geben: Der legendäre Cream-Drummer verstarb am heutigen Sonntag (06. Oktober 2019) im Alter von 80 Jahren, nachdem er in kritischem Zustand am 25. September in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Lesen Sie hier alles, was wir bislang zu seinem Tod wissen. Woran starb Ginger Baker? Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben. Bekannt ist, dass sich der Gesundheitszustand des Musikers in den vergangenen Jahren stark verschlechtert hatte. Er musste sich 2016 einer OP am offenen Herzen unterziehen, stürzte und sagte zuletzt eine Tournee ab. Er litt an einer…