Stephen Hawking: „Roboter könnten in 100 Jahren Weltherrschaft an sich reißen“

Wer die „Game Of Thrones“-Bücher von George R.R. Martin kannte, war nicht überrascht. Doch alle anderen wurden im Jahr 2011 zur Ausstrahlung der Folge „Baelor“ Zeuge, was die Fantasy-Reihe in der ersten Staffel mit ihren Zuschauern anzustellen vermag. Es ist die Folge, in der Ned Stark (Sean Bean) von Ilyn Payn (Wilko Johnson) enthauptet wird. Diese Grausamkeit ist die durchaus schaurige Urszene der Serie und der Katalysator für all das, was in der Folge innerhalb der Handlung passiert. Aber eine Frage blieb stets offen: Was hat Ned Stark geflüstert, bevor er getötet wurde? Die Showrunner David Benioff und D. B.…