Shakira zwingt Messi zum Sprechen – „Dai Dai“ WM-Song schlägt Wellen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Gemeinsam mit Afrobeats-Star Burna Boy hat Shakira den offiziellen Song der FIFA-WM 2026 veröffentlicht. Die Streaming-Abrufe erklimmen bereits immense Höhen: Innerhalb von nur zwei Tagen sammelte das dazugehörige Musikvideo mehr als 14 Millionen Aufrufe und knapp eine Million Likes ein.

Messis seltenes Englisch begeistert die Fans

Für die größten Schlagzeilen sorgt allerdings kein Hüftschwung, sondern ein Satz von Lionel Messi. Bereits nach acht Sekunden taucht der argentinische Weltmeister im Clip auf und sagt auf Englisch: „We are ready.“ Ein seltener Moment – Messi spricht öffentlich kaum Englisch –, und genau diesen Schnipsel feiern Fans weltweit in den Kommentarspalten.

„Es gibt nur einen Menschen auf der Welt, der Messi dazu gebracht hat, Englisch zu sprechen: Shakira“, schreibt ein User unter dem Video. Tausende stimmen ein und küren die Sängerin erneut zur „inoffiziellen Stimme“ des auf 48 Länderteams aufgeblasenen Turniers.

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Fussball-Starparade im Maracanã

Neben Messi versammelt „Dai Dai“ eine illustre Fußballstar-Garde vor der Kamera: Kylian Mbappé, Harry Kane, Vinícius Júnior, Jamal Musiala, Erling Haaland, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Rodri, Luis Díaz und weitere Granden aus den Top-Ligen sind im Video zu sehen.

Gedreht wurde im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro sowie in Mexiko-Stadt, wo Shakira spektakulär über dem Kreisverkehr-Monument „Ángel de la Independencia“ inszeniert wird.

Latin trifft Afro: Der Sound des Turniers

Musikalische Feinheiten sollte man indes nicht erwarten. Der Track zimmert Latin mit Afro zusammen und setzt auf einen polyglotten Dropkick. Die Produzenten vermixen Englisch, Spanisch und Französisch zum satten Stadion-Refrain, garniert mit den Schlachtrufen „Dale“, „Allez“ und „Let’s go“.

Abseits des Marketings setzt Shakira auf den Soli-Effekt: Sämtliche Einnahmen aus ihren Tantiemen gehen an den „FIFA Global Citizen Education Fund“, der Bildungs- und Sportprojekte in benachteiligten Regionen fördern soll.

Shakiras WM-Diskografie: Ein Soundtrack-Phänomen

Shakira und die popkulturelle Vermarktung der Fußball-WM sind längst ein eingespieltes Team. Nach „Hips Don’t Lie“ zur WM 2006, „Waka Waka“ 2010 und „La La La“ 2014 hat „Dai Dai“ beste Chancen, sich dauerhaft in die Soundtrack-Geschichte des Turniers einzuschreiben.

Neben dieser FIFA-Nummer sind ein paar Dutzend weitere länder- und senderspezifische Hymnen im Anflug. Die Sommermärchen-2006-Zampanos von Sportfreunde Stiller haben ihren 20 Jahre alten Gassenhauer beim Live-Comeback in München mit aktuellen Geschmacksnoten aufgemöbelt.

Die WM 2026 startet am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko. Bereits jetzt darf mit Shakira und Co. exotisch geballert werden.