Stephen Malkmus‘ neue Band The Hard Quartet kündigt Debütalbum an

Stephen Malkmus, Kopf der Indie-Rock-Band Pavement, meldet sich mit einem neuen Musikprojekt zurück. Zusammen mit Matt Sweeney, Jim White und Emmett Kelly hat Malkmus die Band The Hard Quartet gegründet, die ihr erstes Album am 4. Oktober 2024 veröffentlichen wird. Die Album-Ankündigung wird von der neuen Single „Rio’s Song“ samt Musikvideo begleitet.

Sommerliche Szenen und alte Freunde: „Rio’s Song“ bekommt Video

Während die neue Single und das Musikvideo bereits veröffentlicht worden sind, müssen sich Fans noch bis Oktober für das Album gedulden müssen. Der Clip zu „Rio’s Song“ fängt das sommerliche New York ein und zeigt Szenen aus dem St. Mark’s Place und der International Bar, gefilmt von Jared Sherbert.

Die Bandmitglieder beschreiben das Video als eine „Hommage an heiße Nachmittage und das Herumalbern mit alten Freunden auf den Straßen von Downtown New York“. Es sind auch zahlreiche New Yorker Künstler:innen, Musiker:innen und Aktivist:innen zu sehen, die dem Hard Quartet nahestehen.

The Hard Quartet haben in kürzester Zeit ihr gleichnamiges erstes Album zusammengetragen und eine Identität entwickelt, die sich von ihren früheren Projekten unterscheiden soll. Die Entstehungsgeschichte der Gruppe reicht in die Anfangszeit der Pandemie zurück. Ein Telefonat zwischen Matt Sweeney und Stephen Malkmus führte zu der Idee, ein gemeinsames Musikprojekt zu starten.

Es ist eine Band und kein Projekt

In eine Interview mit der „GQ“ betont Sweeney die Freude, die daraus entstand, dass niemand von ihrem geheimen Band-Vorhaben wusste, bevor es veröffentlicht wurde. „Das ist das beste Gefühl“, sagte er. Malkmus fügte hinzu, dass sie ihre Träume verfolgen, bevor diese von äußeren Einflüssen zerstört werden.

Obwohl die Mitglieder der Band sich bereits von früheren Projekten kannten, brachte diese Zusammenarbeit eine neue Dynamik mit sich. „Das hier ist kein Projekt“, betont Malkmus und sagt weiter: „es ist eine Band“. Ende Juli 2024 veröffentlichten sie ihre erste Single „Earth Hater“, die ein surreales Claymation-Musikvideo bekam. The Hard Quartet wird im Herbst 2024 ihre ersten Live-Auftritte in New York, Los Angeles und London geben, bevor sie 2025 auf eine größere Tour gehen.