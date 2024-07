Stephen Malkmus teilt erste Single mit seiner Supergroup The Hard Quartet – hier hören

Bereits am 16. Juli kündigte der Pavement-Frontmann Stephen Malkmus auf seinem Instagram-Account an, dass ein neues Musikprojekt namens The Hard Quartet folgen würde. Nun ist es soweit: Die Band bringt ihre erste Single heraus. Für „Earth Hater“ arbeitete die Gruppe mit dem Künstler Eyedress zusammen, der das Rockstück in Form eines Knete-Videos visualisierte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es zeigt ein Surfer, der seinen Müll ins Meer wirft und dem Ozean anschließend den Mittelfinger zeigt. Allerdings bildet sich aus der entstehenden Müllansammlung ein Monster, der auf die Jagd nach dem Surfer geht. Passend zum Single-Namen fordern The Hard Quartet damit auf, besser auf die Umwelt zu achten und unterstreichen auf humorvolle Weise, dass die Folgen von Umweltverschmutzung auf einen zurückfallen werden.

The Hard Quartet = eine Supergroup

„Earth Hater“ ist Stephen Malkmus‘ erste Veröffentlichung seit seiner Solo-Platte „Traditional Techniques“ aus dem Jahr 2020. Nun bietet er neues Material unter dem Namen The Hard Quartet. Dafür schloss er sich mit Songwriter, Gitarrist und Sänger Emmett Kelly zusammen, der durch seine Arbeit mit The Cairo Gang bekannt ist. Hinzu kommt Zwan-Mitglied Matt Sweeney und Drummer und Songwriter Jim White (u.a. Dirty Three).

The Hard Quartet haben bereits erste Konzerte für Oktober in Los Angeles, New York und London angekündigt – Deutschlandtermine gibt es jedoch bisher noch keine.