Steven Spielberg würdigt die „einzigartige“ Taylor Swift bei der Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame

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Steven Spielberg hat Taylor Swift am Donnerstag bei der Songwriters Hall of Fame als „einzigartige“, mutige und selbst der KI trotzende Künstlerin gefeiert – und sie dabei als „die jüngste Frau, die je aufgenommen wurde“ vorgestellt.

„Eine Frau, die keine Angst davor hat, Rekorde zu brechen – als Songschreiberin, Sängerin und Geschichtenerzählerin. Eine singuläre Künstlerin und ein echtes Phänomen, dessen Stellenwert in unserer Kultur dem der Komponisten des Great American Songbook ebenbürtig ist – dem von Lennon und McCartney in den Sechzigern, und dem der Singer-Songwriter der Siebziger wie Carole King, Stevie ‚Let’s Go‘ Nicks und deinem Namensvetter James Taylor“, sagte Spielberg in seiner Rede.

„Ihr ikonischer Erfolg speist sich aus ihren angeborenen Gaben und der bedingungslosen Unterstützung ihrer Familie. Ihr furchtloser Einsatz für die Rechte aller Künstlerinnen und Künstler spiegelt ihr tiefes Verständnis dafür wider, wie man mit dem kometenhaften Ruhm umgeht, den sie bereits seit ihrer Teenagerzeit navigiert.“

Geschichte schreiben

Der Regisseur fuhr fort: „Sie schreibt heute Abend Geschichte, und wir dürfen Zeuge eines weiteren Meilensteins werden, während Taylor Swift ihr Schicksal erfüllt – als erfolgreichste Künstlerin nicht nur unserer Zeit, sondern aller Zeiten.“

„Diese Vorstellung spiegelt wider, wie ihre Kolleginnen und Kollegen in der Musikbranche ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als Songschreiberin sehen – aber auch ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit und ihren Respekt gegenüber ihren Produzenten, Co-Autoren und all den Songwritern, die sie beeinflusst haben, seit sie zum ersten Mal eine zwölfsaitige Gitarre in die Hand nahm. Die meisten fangen natürlich mit sechs Saiten an – aber dass du schon mit zwölf Jahren ein Überflieger warst, überrascht hier niemanden.“

🎥| Please do take the time to watch the FULL video of Steven Spielberg inducting Taylor into the Songwriters Hall of Fame! It’s nothing short of magnificent which comes as no surprise since he’s one of the best storytellers in history! pic.twitter.com/mEiqPn4Frm — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) June 12, 2026

Spielberg erzählte, dass er nach Swifts Anfrage, sie bei der Songwriters Hall of Fame vorzustellen, zunächst „geschmeichelt und zutiefst geehrt“ war – dann aber nervös die KI um Hilfe bat, um den Umfang ihrer Karriere zu erfassen. Als er die KI fragte, wie viele Wörter über Swift geschrieben worden seien und wie viele Swift selbst verfasst habe, blieb die KI eine Antwort schuldig.

Kein Algorithmus für Swift

„Die Tiefe ihrer Leistungen spottet jeder KI“, sagte Spielberg. „Kein Algorithmus kann die Seele eines wahren Originals ersetzen, das den Status quo herausfordert und sich jeder Schublade entzieht.“

Er ergänzte: „Taylor ist ein Leuchtturm für alle, die sich weigern, ihre Geschichte von anderen erzählen zu lassen. Jemand, der künstlerisches Risiko eingeht und uns jahrelang an seinen Erinnerungen, Groll, Gedanken und Geheimnissen teilhaben lässt. Mit ihren Songs hat sie Milliarden von Menschen an die Hand genommen, ans Herz gegriffen und über die Rampe hinweg mit einer Botschaft erreicht, die in Gemeinschaft wurzelt und von Hoffnung und Nahbarkeit durchdrungen ist.“

Swift erklärte in ihrer eigenen Aufnahmerede am Donnerstag, warum sie Spielberg gebeten hatte, sie vorzustellen – und zitierte dabei auch aus „Yellowstone“.