Taylor Swift in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen: Rückblick auf „Industry Battles“ und den langen Weg

Taylor Swift hat auf ihre Karriere zurückgeblickt und das Handwerk des Songschreibens gefeiert, als sie am Donnerstag, dem 11. Juni, in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde.

Swift erinnerte sich an einen Rat, den ihr die Schauspielerin und Ehefrau von Steven Spielberg, Kate Capshaw, einst mitgegeben hatte: „Gute und wahre Dinge sind leicht.“ Die Grammy-prämierte Singer-Songwriterin fuhr fort: „Wenn ich auf meine gesamte 23-jährige Karriere in der Musik zurückblicke – die Höhen und Tiefen, die Kämpfe mit der Industrie, die Prüfungen und Widrigkeiten, die Tränen und den Jubel, den Sturm aus Zweifeln, die gerechte und ungerechte Kritik, den vollständigen Verlust der Privatsphäre, die Welttourneen und die Ego-Kriege und die Wendungen des Schicksals, das absolut magische Chaos dieses Weges, den ich einschlug, als ich noch zu jung war, um mich daran zu erinnern, dass es überhaupt eine Wahl war: Das Songschreiben war das Leichteste, was ich je getan habe.“

Swift fügte hinzu: „Nicht weil es keine Mühe gekostet hätte – das hat es definitiv – nicht weil es nicht manchmal frustrierend gewesen wäre – das konnte es sein – und nicht weil mein Songschreiben mich nicht unerbittlich verfolgt hätte, bis ich das perfekte interne Reimschema für die dritte Zeile, die zweite Strophe des Hooks geknackt hatte, bei dem mich meine Lehrer im Unterricht erwischten, weil ich nicht aufgepasst hatte – denn das ist definitiv passiert.“

Swift erzählte, ihre Eltern hätten ihr Geschichten aus ihrer Kindheit berichtet: von der kleinen Sängerin auf Heimfahrten nach Disney-Filmen, die die Songs aus den Filmen sang – nur dass sie „die Texte und Melodien veränderte, damit sie von meinem eigenen Leben handelten“.

Dank an die Familie

In einem bewegenden Moment ihrer Rede sagte Swift, es „kann für meine Eltern und meinen Bruder nicht einfach gewesen sein, unsere gesamte Familie aus Pennsylvania aufzureißen und nach Nashville umzuziehen, damit ich mein Handwerk in der Songwriting-Hauptstadt der Welt verfeinern konnte“. Direkt an sie gewandt sagte sie: „Auch wenn Worte eigentlich mein Ding sein sollen – ich werde meinen Dank an euch dafür niemals in Worte fassen können.“

Zu Beginn des Abends sang Sombr, der auf dem roten Teppich erschienen war und Fotos mit Swift gemacht hatte, eine Version ihres geliebten Folklore-Tracks „Cardigan“ sowie die schneidende Ballade „Dear John“.

Swift ist mit 36 Jahren die jüngste Frau, die in diese renommierte Institution aufgenommen wurde, und die zweitjüngste Künstlerin, der diese Ehre zuteilwird. Sie ist nur drei Jahre älter als Stevie Wonder war, als er 1983 im Alter von 33 Jahren zum jüngsten Inductee der Songwriters Hall of Fame wurde.

Erstaufnahme im ersten Anlauf

Für die Songwriters Hall of Fame sind Künstlerinnen und Künstler 20 Jahre nach der kommerziellen Veröffentlichung ihres ersten Songs wählbar. Swift war – wenig überraschend – eine First-Ballot-Inductee: Ihr Debütsong „Tim McGraw“ erschien 2006, als sie gerade 15 Jahre alt war.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Songwriters Hall of Fame Swift auszeichnet. Bereits 2010 erhielt sie den Hal David Starlight Award, benannt nach dem verstorbenen Lyriker-Legende und ehemaligen Hall-of-Fame-Vorsitzenden, der junge Songwriterinnen und Songwriter auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ehrt. (Den Hal David Starlight Prize in diesem Jahr erhält Raye.)

Neben Swift umfasst der Jahrgang 2026 der Songwriters Hall of Fame Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher „Tricky“ Stewart, Kiss‘ Paul Stanley und Gene Simmons, Terry Britten und Graham Lyle sowie Walter Afanasieff.

Neue Musik und jüngstes Album

Die Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame kommt nur eine Woche, nachdem Swift einen neuen Song veröffentlicht hatte: „I Knew It, I Knew You“ für den Soundtrack zu „Toy Story 5“. Swift co-schrieb und produzierte den Song gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborateur Jack Antonoff – ihre erste gemeinsame Arbeit seit „The Tortured Poets Department“ aus dem Jahr 2024. Ihr jüngstes Album, „The Life of a Showgirl“, hatte Swift im vergangenen Oktober veröffentlicht.