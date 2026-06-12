Taylor Swift zitiert „Yellowstone“-Rancher John Dutton in ihrer Songwriters-Hall-of-Fame-Rede

Bei ihrer 21-minütigen Dankesrede anlässlich ihrer Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame am Donnerstag zitierte Taylor Swift John Dutton aus „Yellowstone“, um jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Botschaft mit auf den Weg zu geben.

„Ich würde sagen, ihr müsst wirklich priorisieren, was ihr bis ins Mark liebt, denn das werdet ihr brauchen, wenn euer Song jemals vom Publikum gehört wird, von den Kritikern, den Hatern, die sich als Kritiker tarnen, den chronisch Onlinesüchtigen oder den Bots, die sich als chronisch onlinesüchtige Menschen ausgeben“, sagte Swift in ihrer herzlichen Botschaft an aufstrebende Songwriter. „Songwriter müssen jeden Tag einen echten Balanceakt vollführen, denn im Grunde sollen wir alles an uns heranlassen – tief und sensibel fühlen, bis an die Grenze des Wahnsinns, und diese Gefühle und Wahnvorstellungen dann in Form einer dreieinhalb Minuten langen Klanglandschaft oder eines Bops oder eines Volksmärchens oder eines Kampfrufs oder eines zehnminütigen Coming-of-Age-Songs über einen Schal in die Welt zurückspiegeln.“

Dann bat sie das Publikum im Marriott Marquis Hotel in New York City darum, ihr einen „harten Schwenk“ zu erlauben und ein Zitat zu teilen, „das ich aus der Serie ‚Yellowstone‘ liebe“. Für den Anlass zitierte Swift John Dutton, den Montana-Rancher, den Kevin Costner verkörpert, und sagte mit Akzent: „Das ist die eine Konstante im Leben, Sohnemann. Wenn du etwas aufbaust, das es wert ist, es zu haben, wird jemand versuchen, es dir wegzunehmen.“

Sensibel, aber nicht zerbrechlich

Swift bezog das Zitat auf „euren Selbstwert, euren inneren Frieden und eure einzigartige Vision als Kreative“. „Wenn ihr etwas Großartiges schafft, wird da draußen jemand Schreckliches darüber sagen oder das, was ihr gemeint habt, in etwas verdrehen, das ihr selbst nicht mehr wiedererkennt“, fuhr sie fort. „Was ich mir für euch wünsche, ist diese Erkenntnis: Ihr könnt sensibel sein und trotzdem belastbar, und ihr könnt akzeptieren, dass Feedback, Skepsis und Kritik unvermeidlich sind. Ihr könnt nehmen, was davon nützlich oder konstruktiv ist, und das beiseitelassen, was eurer Kreativität schlicht schadet. Niemand macht Kunst, die allen überall immer gefällt – und das sollte auch niemand. Meine Lieblingskunst ist detailliert und unverwechselbar in ihrer Stimme, und genau deshalb kann sie nicht von jedem, der sie erlebt, auf dieselbe Weise aufgenommen und verarbeitet werden.“

Sie fügte hinzu: „Als Songwriter können wir hoffen, die Menschen dort abzuholen, wo sie in ihrem Leben gerade stehen. Aber man kann diese Begegnung nie herbeiführen oder erzwingen. Man muss einfach darauf hoffen, dass man sie durch einen glücklichen Zufall auf demselben Weg zur selben Zeit trifft. Dass inmitten des Lärms des Lebens eine Zeile, die wir geschrieben haben, oder eine Melodie, die wir entworfen haben, irgendwie durchdringt.“

An anderer Stelle ihrer Rede kämpfte Swift mit den Tränen, als sie ihrer Familie für deren Unterstützung während ihrer gesamten Karriere dankte. „Es war sicher nicht einfach für meine Eltern und meinen Bruder, unsere ganze Familie aus Pennsylvania aufzureißen und nach Nashville umzuziehen, damit ich mein Handwerk in der Songwriting-Hauptstadt der Welt verfeinern konnte.“ Direkt an sie gewandt sagte sie: „Auch wenn Worte eigentlich mein Ding sein sollen – ich werde nie in der Lage sein, euch gegenüber meine Dankbarkeit dafür auszudrücken, was ihr für mich getan habt. Ihr seid der Grund, warum ich heute Abend hier bin.“

Jüngste Frau in der Hall of Fame

Swift ist mit 36 Jahren die jüngste Frau, die jemals in diese renommierte Institution aufgenommen wurde, und der zweitjüngste Künstler überhaupt, dem diese Ehre zuteilwurde. Die Grammy-Gewinnerin ist gerade einmal drei Jahre älter als Stevie Wonder war, als er 1983 im Alter von 33 Jahren zum bis dahin jüngsten Inductee der Songwriters Hall of Fame wurde.