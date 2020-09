Stevie Nicks: „24 Karat Gold The Concert“ im Kino und auf CD

Am 21. und 25. Oktober ist Stevie Nicks im Kino zu sehen. An diesen beiden Abenden wird weltweit auf ausgewählten Leinwänden, in Drive-Ins und Ausstellungsräumen „Stevie Nicks 24 Karat Gold The Concert“ gezeigt.

Der Film enthält eine Setlist der beliebtesten Songs aus ihrer Solokarriere und als Mitglied von Fleetwood Mac, darunter zum Beispiel „Rhiannon“, „Stop Draggin‘ My Heart Around“, „Edge of Seventeen“, „Stand Back“, „Landslide“ und viele weitere Höhepunkte aus ihrer Karriere.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/J02RTLFYVlM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Dokumentiert werden auch persönliche Geschichten und Inspirationen der Sängerin. Unter der Regie und Produktion von Joe Thomas erfolgten die Dreharbeiten und Aufnahmen 2017 in Indianapolis und Pittsburgh während Nicks‘ 24-Karat-Gold-Tournee durch 67 Städte.

„Die ’24-Karat-Gold-Tour‘ war meine Lieblingstournee aller Zeiten“, so Nicks. „Ich durfte nicht nur meine Lieder singen, sondern ich konnte zum ersten Mal ihre Geschichten erzählen. Ich liebe es, die Gelegenheit zu haben, dieses Konzert mit meinen Fans zu teilen. Von mir für Sie – 24 Karat Gold.“

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/nzs6FAykUac?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Das Konzert erscheint auch als 2CD- und Digital/Streaming-Version am 30. Oktober und bietet 17 Nicks-Hits, darunter „Stand Back“, „Gypsy“ und „Edge of Seventeen“, die allererste Live-Aufnahme von „Crying In The Night“ sowie weitere Klassiker und Live-Raritäten.