Fleetwood Mac: Stevie Nicks’ Klavier kommt unter den Hammer

Der Flügel, auf dem Stevie Nicks viele der Fleetwood-Mac-Hits komponiert hat, soll in einer Auktion versteigert werden. An diesem Klavier schrieb Nicks Songs wie „Songbird“ oder “Sara“ – außerdem sollen auch Elton John, Freddie Mercury und weitere Musiker:innen schon auf dem Instrument gespielt haben.

Ein Klavier, ein Klavier!

Unter den Hammer kommt es in einer Online-Auktion, die bis zum 6. Dezember läuft. Das Startgebot liegt bei 50.000 US-Dollar, der Schätzpreis bei 100.000 bis 200.000 US-Dollar. Fleetwood-Mac-Frontfrau Stevie Nicks schenkte das Piano dem Musiker Robbie Patton. Bis heute ist er der Besitzer, nun möchte er es verkaufen. Das erste Mal kam dieser 1975 mit dem Instrument in Kontakt, als er und Nicks sich anfreundeten. „Eines Tages war ich im Haus von Stevie und sie hatte zwei Klaviere, eines davon war dieser schwarze „Hamilton“-Flügel, auf dem sie die meisten ihrer Songs schrieb“, schrieb Patton in einem Statement für das Auktionshaus „Gotta Have Rock and Roll“.

Zentnerschwere Gage

Nicht nur Klassiker aus den Alben „Rumours“ oder „Tusk“ entstanden auf dieser Klaviatur. Das Instrument ging ab Ende der Siebziger auch mehrere Male auf Tournee mit Fleetwood Mac. Das letzte Mal 1983, als Bandkollegin Christine McVie es auf der Tour zum Album „Mirage“ bespielte. Sie und Robbie Patton schrieben die Leadsingle „Hold Me“ zusammen – sie landete auf Platz vier der „Billboard Hot 100“. Als Bezahlung verlangte der Songwriter das Tasteninstrument, woraufhin es in seinen Besitz überging.

Wenn diese Tasten sprechen könnten…

Über die Jahre hätten laut Patton noch einige weitere prominente Musiker:innen ihre Fingerübungen auf dem Piano gemacht – auch die ganzen großen Stars. „Freddie Mercury kam sogar für eine Aufnahmesession vorbei und benutzte das Klavier. Elton John hat es auch gespielt. Verrückt, wer dieses Klavier schon alles angefasst hat!“, so Robbie Patton in seinem Statement.

Der Stutzflügel ist über die Jahre überholt und neulackiert worden. Er kommt mit einem Echtheitszertifikat, das Stevie Nicks sowie Christine McVie ausstellten und unterzeichneten. Ein Hocker ist auch dabei – weiteren Hits steht also nichts im Wege. Außer vielleicht das Treppenhaus.