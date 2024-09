Stevie Nicks wird zum Swiftie: Bin eine „kinderlose Hundelady“

Am Dienstag (11. September 2024) unterstützte Taylor Swift via Instagram die Vizepräsidentin Kamala Harris und den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Nun ermutigt Stevie Nicks ihre Fans in ähnlicher Weise, sich zur Wahl zu registrieren. Obwohl Nicks keinen bestimmten Kandidaten unterstützte, lobte sie die politische Botschaft ihrer Freundin Swift.

„Jetzt ist es an der Zeit, zu recherchieren und den Kandidaten zu wählen, der zu dir und deinen Überzeugungen passt“, teilte Nicks in einem X-Post mit. „Nur noch 54 Tage bis zur Wahl. Stellt sicher, dass ihr registriert seid und wählen geht! Deine Stimme bei dieser Wahl könnte eine der wichtigsten Dinge sein, die du jemals tust.“

Stevie Nicks auf Twitter:

In dem Post mit der Unterschrift „Childless Dog Lady“ (Kinderlose Hundelady) hält Nicks ihren chinesischen Schopfhund Lily im Arm. Eine Hommage an Swifts Instagram-Post mit der Unterschrift „Childless Cat Lady“ (Kinderlose Katzenlady), in dem der Popstar ihre Ragdoll-Katze Benjamin Button in den Arm nimmt.

Die Nachahmung von Swifts viralem Bekenntnis spricht für Nicks‘ anhaltende Freundschaft mit dem Popstar. Im Mai 2023 bedankte sich Nicks bei Swift dafür, dass sie während einer Show in Atlanta den Song „You’re On Your Own, Kid“ von „Midnight“s geschrieben hatte. Der half ihr bei der Trauer um ihre Fleetwood-Mac-Bandkollegin Christine McVie .

Taylor Swift auf Instagram:

Außerdem wurde Swifts neuestes Album „ The Tortured Poets Department“ mit einem Gedicht des Rockstars eröffnet. Und der Schlusssong „Clara Bow“ zollt Nicks mit der Zeile „Du siehst aus wie Stevie Nicks/75, die Haare und die Lippen/Die Menge wird wild bei ihren Fingerspitzen/Halber Mondschein, eine volle Sonnenfinsternis“ Tribut.

Als wäre das nicht genug, rief Swift bei einem Auftritt im Rahmen der „Eras Tour“ in Dublin, Irland, Nicks zu sich und nannte die anwesende Ikone „eine Heldin von mir“, bevor sie einen „Clara Bow“-Mashup mit Reds „The Lucky One“ und anschließend „You’re on Your Own, Kid“ zum Besten gab.

Andere Künstler teilten ihre eigenen „Childless Cat Lady“-Befürwortungen von Harris und Walz, wobei Aubrey Plaza einen Instagram-Post von sich und der verstorbenen Grumpy Cat, einem bekannten Internet-Memory aus den 2010er Jahren, teilte.