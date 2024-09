„Kinderlose Katzenlady“ Taylor Swift supportet Kamala Harris

Knapp eine Stunde nach dem Ende der historischen Debatte zwischen der Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump gab Taylor Swift bekannt, dass sie ihre Stimme für den demokratischen Kandidaten abgeben wird.

Am Dienstag wandte sich Swift gegen gefälschte AI-Posts, in denen der Star Trump unterstützte. „Kürzlich wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass AI von ‚mir‘ fälschlicherweise Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützte. Das hat meine Ängste in Bezug auf Künstliche Intelligenz und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt“, erklärte die Künstlerin.

„Das hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich stimme für @kamalaharris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sie vertritt“, so Swift weiter.

„Beeindruckt von Tim Walz“

„Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden. Ich war so ermutigt und beeindruckt von ihrer Wahl des Kandidaten @timwalz, der sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+ Rechte, IVF und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper einsetzt.“

„Denkt daran, dass ihr registriert sein müsst, um wählen zu können!“

Die Sängerin betonte ihre Entscheidung und schrieb: „Ich habe meine Nachforschungen angestellt und meine Entscheidung getroffen. Ihr müsst selbst recherchieren, und die Entscheidung liegt bei euch. Ich möchte auch sagen, besonders den Erstwählern: Denkt daran, dass ihr registriert sein müsst, um wählen zu können! Ich finde auch, dass es viel einfacher ist, früh zu wählen.

In meiner Story verlinke ich, wo man sich registrieren lassen kann und wo es Termine und Infos zur vorzeitigen Stimmabgabe gibt.“ Die 14-fache Grammy-Gewinnerin unterzeichnete ihren Beitrag mit „Taylor Swift“ und „Childless Cat Lady“.

Die Unterschrift war eine direkte Anspielung auf Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance, der heftige Kritik einstecken musste, weil er sich darüber beschwerte, dass Amerika „von einem Haufen kinderloser Katzenfrauen regiert wird, die mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich sind“, und sich dabei auf Harris bezog, die aus ihrer Ehe mit Second Gentleman Doug Emhoff zwei Stiefkinder hat.

Im Jahr 2020 unterstützte Swift öffentlich Biden und Harris. „Die Veränderung, die wir am meisten brauchen, ist die Wahl eines Präsidenten, der anerkennt, dass People of Color es verdienen, sich sicher und repräsentiert zu fühlen, dass Frauen das Recht verdienen zu entscheiden, was mit ihrem Körper passiert, und dass die LGBTQIA+-Gemeinschaft es verdient, anerkannt und einbezogen zu werden“, sagte Swift damals dem „V Magazine“.

Swifties for Kamala

„Ich glaube, dass Amerika unter ihrer Führung eine Chance hat, den Heilungsprozess zu beginnen, den es so dringend braucht.“

Während das Thema, ob Swift ihre Unterstützung öffentlich bekannt geben würde, in den Medien während der diesjährigen Wahl lange diskutiert wurde, haben ihre Fans keine Zeit verschwendet, um sich hinter Harris zu versammeln.

Am selben Tag, an dem Präsident Joe Biden im August aus dem Rennen für 2024 ausstieg und sich voll und ganz hinter die Vizepräsidentin stellte, mobilisierte sich Swifties for Kamala – eine Koalition, die sich für die Wahl von Harris zur 47. Präsidentin der Vereinigten Staaten zu unterstützen.

Die Bewegung hat seither Tausende von Anhängern auf verschiedenen Social-Media-Plattformen gewonnen und bei einer virtuellen Kundgebung mit der Singer-Songwriterin Carole King und den Senatorinnen Elizabeth Warren und Kirsten Gillibrand mehr als 138.000 Dollar für die demokratische Kandidatin gesammelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Harris‘ Vizepräsidentschaftskandidat, Tim Walz aus Minnesota, sagte am Dienstag gegenüber MSNBC, er sei „unglaublich dankbar“ für Swifts Unterstützung. „Ich sage das auch als Katzenbesitzer, als Mitkatzenbesitzer“, fügte er hinzu. „Das war wortgewandt und klar, und das ist die Art von Mut, die wir in Amerika brauchen, um aufzustehen.“

„Wir haben es bei den Republikanern gesehen, die beim DNC waren, wir haben es bei Frauen gesehen, die ihr persönliches Leben gerne für sich behalten würden, aber gezwungen sind, dorthin zu gehen, weil sie fast gestorben wären, weil sie keine Abtreibungsdienste während einer Schwangerschaft bekommen können“, fuhr Walz fort. „Und jetzt haben wir jemanden wie Taylor Swift, die sich zu Wort meldet und das sehr deutlich macht.“

„Ich habe keine Ahnung“, antwortete Trump

Er rief auch Swifts Fans zu: „Das wird die Gelegenheit sein, Swifties – KamalaHarris.com – kommt rüber, helft uns, bringt die Dinge ins Rollen.“

Nach dem Showdown am Dienstag, bei dem Harris Trump dominierte (und sein Auftritt sogar von prominenten Republikanern kritisiert wurde), wurde der ehemalige Präsident im Spin Room gefragt, was er von Swifts Unterstützung für Harris halte. „Ich habe keine Ahnung“, antwortete Trump.